Interior Of The House Can Also Reduce Stress: घर हर किसी के लिए अहम होता है खासकर एक तनावपूर्ण दिन के बाद शांत और सुकूनभरा आनंद सिर्फ घर पर ही मिल सकता है. कई अध्‍ययनों में ये बात स्‍पष्‍ट हो चुकी है कि किसी स्‍थान का इंटीरियर और स्‍पेस मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य को पॉजिटिव और नेगेटिव रूप से प्रभावित कर सकता है. घर की पॉजिटिविटी आत्‍मविश्‍वास को बढ़ाने में मदद कर सकती है. सामान्‍यतौर पर लोग अपने घरों में बिना सोचे-समझे इंटीरियर का प्रयोग करते हैं जो तनाव और चिंता का कारण बन सकता है. इसलिए घर में अपनी पर्सनैलिटी और पॉजिटिव एनर्जी को ध्‍यान में रखते हुए इंटीरियर का चुनाव करना चाहिए. चलिए जानते हैं तनाव कम करने के लिए कैसा होना चाहिए घर का इंटीरियर.

घर में कराएं कूल कलर्स

द हेल्‍दी डॉट कॉम के अनुसार घर में कलर्स का काफी प्रभाव पड़ता है. घर में शांति और आत्‍मविश्‍वास को बढ़ाने के लिए कूल कलर्स यानी लाइट पेस्‍टल कलर्स का चुनाव किया जा सकता है. लाइट कलर्स से घर बड़े और खुले-खुले लगते हैं. इससे पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है जो तनाव को कम करने में भी मदद कर सकता है.

सावधानी से चुनें सजावट

इंटीरियर डिजाइन और मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य के बीच गहरा संबंध होता है. घर को सजाने के लिए ऐसी पेंटिंग्‍स और फोटोज का सिलेक्‍शन करें जो प्रेरित कर सकें. जैसे परिजनों की फोटो और जॉमेट्रिक डिजाइन के फोटो फ्रेम आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं. कमरे में अधिक चीजें शामिल न करें इससे तनाव बढ़ सकता है.

पौधा या पैट रखें

अपने अलावा किसी और की देखभाल करने से हमें यूजफुल महसूस करने में मदद मिल सकती है. एक जानवर या पौधे की देखभाल करने का कार्य आत्‍मविश्‍वास को बढ़ावा दे सकता है. साथ ही पैट के साथ वक्‍त बिताना और उसके काम करने से व्‍यक्ति का तनाव कम हो सकता है. अधिक तनाव होने पर उनसे अपने मन की बात भी कर सकते हैं इससे मन भी हल्‍का हो सकता है.

घर में बनाएं पर्सनल जोन

अधिकतर घरों में एक से ज्‍यादा लोग रहते हैं, जहां खुद के लिए समय निकाल पाना मुश्किल होता है. ऐसे में जरूरी है कि घर में एक पर्सनल जोन बनाया जाए. इसमें अपनी पसंद की आरामदायक कुर्सी, सॉफ्ट म्‍यूजिक और तनाव कम करने वाले पौधे लगाए जा सकते हैं.

तनाव को कम करने के लिए घर का इंटीरियर पॉजिटिव और एनर्जेटिक होना चाहिए. साथ ही इंटीरियर में उन चीजों का प्रयोग करना चाहिए जो प्रेरणा दे सकें.

