इस विंटर सीजन लड़कियां अपनी वॉर्डरोब में शामिल करें ये 5 स्टाइलिश वियर

हाइलाइट्स सर्दियों में स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस को स्टाइल करने के लिए वॉर्म स्टॉकिंग को ऐड करें. ब्लैक फर केप टर्टल नेक स्वेटर के साथ काफी अट्रैक्टिव और स्टाइलिश लगता है. सर्दियों में तेज ठंड के महीनों में लॉन्ग कोट काफी काम आते हैं.

Stylish Wears for girls to add in their Winter Wardrobe : ज्यादा सर्दी के महीनों में अधिकतर लड़कियां अपने लुक और कपड़ों को लेकर हमेशा चिंता में रहती हैं. विंटर्स में ठंड के कारण स्टाइलिश दिखना थोड़ा मुश्किल और ट्रिकी हो सकता है. विंटर्स में हर बार बदलते फैशन और ट्रेंड के चलते मार्केट में नई-नई स्टाइल के कपड़े नजर आने लगते हैं, लेकिन हर बार नए कपड़े खरीदना भी आसान नहीं होता है और ये आपके बजट को भी खराब कर सकता है. इसीलिए आपको अपनी वॉर्डरोब में कुछ ऐसे कपड़ों को शामिल करना चाहिए जो आपको हमेशा सिंपल, कंफर्टेबल और स्टाइलिश लुक दे सकते हैं. आज हम आपकी वॉर्डरोब के लिए 5 स्टाइलिश विंटर वियर ऑप्शंस लेकर आए हैं, जो ट्रेंडी और स्टाइलिश दिखने के साथ पहनने में कंफर्टेबल रहते हैं. आइए जानते हैं.

लड़कियां इस विंटर सीजन वार्डरोब में शामिल करें 5 स्टाइलिश विंटर एसेंशियल :

ये भी पढ़ें: बेहतरीन लुक पाने के लिए ट्राई करें ये 5 मेकअप टूल्स ! खूबसूरती में लग जाएंगे चार चांद

स्टॉकिंग :

सर्दियों के मौसम में किसी भी स्टाइलिश शॉर्ट ड्रेस को स्टाइल करने के लिए आपके वार्डरोब में स्टॉकिंग्स होनी बहुत जरूरी है. आजकल शॉर्ट ड्रेस के नीचे स्किन कलर की स्टॉकिंग काफी ट्रेंड कर रही हैं. वॉर्म स्टॉकिंग आपको ठंड से प्रोटेक्ट करने के साथ-साथ बेहद स्टाइलिश लुक देती हैं.

ब्लैक फर केप :

सर्दियों में ब्लैक फर केप काफी खूबसूरत और स्टाइलिश लगता है. लॉन्ग कोट या टर्टल नेक स्वेटर के साथ ब्लैक फर कैप आपकी ओवरऑल लुक को काफी अट्रैक्टिव बना सकता है. इसीलिए इस विंटर सीजन ब्लैक फर केप को वार्डरोब में ऐड करना ना भूलें.

ओवरसाइज हुडी :

आजकल ओवरसाइज कपड़ों का फैशन काफी ट्रेंड कर रहा है. ऐसे में इस विंटर सीजन ओवरसाइज हुडी लड़के और लड़कियों सभी को सिंपल और स्टाइलिश लुक दे सकती हैं. ओवरसाइज हुडी काफी कंफर्टेबल और वॉर्म होती है. हुडी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप डेनिम जैकेट के साथ भी लेयर कर सकती हैं.

टर्टल नेक स्वेटर :

अपने लुक को रॉयल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ बोल्ड कलर्स में टर्टल नेक स्वेटर वॉडरोब में जरूर शामिल करें. सर्दी के मौसम में टर्टल नेक स्वेटर ठंड से बचाने के साथ-साथ काफी अट्रैक्टिव लुक देते हैं. इसीलिए ये आपके वार्डरोब में जरूर शामिल होने चाहिये.

ये भी पढ़ें: सर्दियों में हाइड्रेटेड मेकअप के लिए शामिल करें ये विंटर एसेंशियल प्रोडक्ट्स

लॉन्ग कोट :

लॉन्ग कोट कड़के की सर्दी के महीनों में काफी काम आता है, लॉन्ग कोट का फैशन कभी आउट नहीं होता है, इसीलिए वार्डरोब में लॉन्ग कोट को जरूर ऐड करें. लॉन्ग कोट स्किनी जींस और लॉन्ग बूट्स के साथ काफी अट्रैक्टिव और खूबसूरत लग सकता है.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Fashion, Lifestyle, Tips and Tricks