How To Drap Dupatta On Lehenga : वेडिंग (Wedding) सीजन में लहंगा (Lehenga) इन दिनों ट्रेंड में है. त्‍योहारों में भी लड़कियां लहंगे कैरी करना पसंद करती हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी शादी को अटेंड करने वाली हैं या अपनी शादी की तैयारी में हैं तो कुछ बातों का ख्‍याल रखकर आप खूबसूरत दिख सकती हैं. दरअसल कई लड़कियां भारी या हल्‍के लहंगे तो कैरी कर लेती हैं लेकिन उसके साथ दुपट्टे (Dupatta) को कैसे कैरी किया जाए ये उन्‍हें समझ नही आता. ऐसे में पूरा लुक मेसी हो जाता है और दुपट्टे को सम्‍हालना भी मुश्किल लगता है. यही नहीं, खूबसूरत लहंगे का शो भी खराब हो जाता है. ऐसे में हम यहां आपको बताते हैं कि जब भी लहंगा कैरी करें तो दुपट्टे को ड्रेप (Drape) करते वक्‍त किन बतों का ख्‍याल रखें और इन गलतियों को करने से बचें.

लहंगे के साथ दुपट्टा लेते वक्‍त रखें इन बातों का ख्‍याल

हैवी दुपट्टा हो तो

अगर आप लहंगे के साथ हैवी दुपट्टा कैरी कर रही हों तो उन्‍हें प्‍लेट बनाकर दोनों कंधों पर पिनअप करें. अगर आपने हैवी दुपट्टे को बिना प्‍लेट बनाएं कंधों पर ड्रेप किया है तो आपको मुश्किल हो सकती है. ऐसे में आपका सारा ध्‍यान दुपट्टा सम्‍हालते बीतेगा.

नेट दुपट्टा हो तो

नेट दुपट्टा अगर आप कैरी कर रही हैं तो उसकी प्‍लेट्स को बराबर साइज में फोल्‍ड करें और पिनअप करें. इसे ड्रेप करते वक्‍त जब प्‍लेट्स बनाएं तो बॉर्डर को ऊपर की ओर रखें ताकि वह अच्‍छी तरह से फ्लॉन्‍ट हो सके.

प्‍लेट का रखें ध्‍यान

आप अगर स्लिम दिखना चाहती हैं और आपका दुपट्टा हैवी है तो आपको दुपट्टे की पतली प्‍लेट्स बनानी चाहिए. अगर दुपट्टा लाइट फैब्रिक का जैसे नेट का है तो ध्‍यान रहे कि ये फर्श पर टच न हो.

बेल्‍ट या कमरबंध का इस्‍तेमाल

लहंगा और दुपट्टा स्‍टेबल रखने के लिए आप मैचिंग बेल्‍ट या डिजाइनर कमरबंध का इस्‍तेमाल कर सकती हैं. ये दिखने में काफी स्‍टाइलिश और सुंदर लगता है.

फ्रंट फ्लो स्‍टाइल दुपट्टा ड्रेपिंग

इस तरह का दुपट्टा ड्रेपिंग स्‍टाइल केवल उस लहंगे के साथ करें जिसका ब्‍लाउज डिजाइन खास न हो. फ्रंट फ्लो स्‍टाइल दुपट्टा ड्रेपिंग में इस बात का ध्‍यान रखें कि दुपट्टा आपकी चूड़ी में फंसे नहीं. हो सके तो दुपट्टे को अपनी कलाई पर चूड़ी के साथ पिनअप कर लें.

