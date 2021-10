How To Select Perfect Lehenga For Wedding : हर लड़की चाहती है कि वह अपनी शादी (Wedding) में सबसे खूबसूरत नजर आए. इसके लिए ज्‍वेलरी, मेकअप, हेयर स्‍टाइल आदि के साथ साथ परफेक्‍ट लहंगा (Lahanga) होना बहुत ही जरूरी होता है. शादी की तैयारियों के बीच वेडिंग लहंगा के चुनाव में लोग छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं और दु‍ल्‍हन पूरी तरह से तैयार होकर भी परफेक्‍ट नहीं लगती. ऐसे में शादी का लहंगा खरीदते और सिलवाते समय कुछ जरूरी बातों (Tips) को ध्‍यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है. यहां हम आपको बताते हैं‍ कि शादी का लहंगा खरीदते समय किन बातों को ध्‍यान में रखना जरूरी है.

शादी का लहंगा खरीदते समय इन बातों का रखें ध्‍यान

1.हो बॉडी टाइप के अनुसार

जब भी आप लहंगा खरीदे तो ट्रेंड के पीछे जाने से जरूरी है ये जानना कि आपके बॉडी पर किस शेप का लहंगा बेहतर लगेगा. मसलन, अगर आपकी बांहें मोटी हैं तो लंबी स्‍लीव वाली चोली सिलवाएं, अगर हिप्‍स हेवी है तो फिश शेप लहंगे से दूरी रखें आदि .

2.कलर्स का चुनाव

वेडिंग लुक को खास बनाने के लिए आप कलर्स के साथ एक्‍सपेरिमेंट कर सकती हैं. आप दूल्‍हे के शेरवानी से मैच करता लहंगा ले सकती हैं. आप चाहें तो वेडिंग लहंगे में ट्रेडिशनल कलर्स जैसे रेड, मरून, गोल्ड का कॉम्बिनेशन चुन सकती हैं. अगर एक्सपेरिमेंटल करना चाहती हैं तो निऑन विद पिंक लहंगा, रॉयल ब्लू विद मस्टर्ड येलो, लाइट ऑरेंज लहंगा विद जेड ग्रीन चोली का काम्बिनेशन ट्राई कर सकती हैं.

3.लंबाई पर हो ध्‍यान

ब्राइडल लहंगा चुनते समय हमेशा इस बात का ध्‍यान रखें कि आपके लहंगे की लेंथ अधिक हो. लेकिन इतनी अधिक भी नहीं कि वो जमीन पर पोछा मारती नजर आए. ऐसे में जब भी साइज देने जाएं तो अपनी उस हील्‍स्‍ को पहन कर लंबाई नपवाएं जिसे आप शादी के दिन पहनने वाली हैं. ध्‍यान रहे आपकी हील्‍स लहंगे के बाहर ना दिखे. यानी हील्‍स ढंकी नजर आए.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)