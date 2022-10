दिवाली पर कपल्स के लिए बेस्ट हैं ये कलर कॉम्बीनेशन, इन कन्ट्रास्ट से मिलेगा ट्रेडिशनल लुक

हाइलाइट्स दिवाली पर पेस्टल शेड्स के साथ लाइट इम्बॉयडरी वाली ड्रेस आपके लुक में चार चांद लगा सकती है. कपल्स के लिए आजकल ब्लू और गोल्डन कलर की ड्रेसेस काफी ट्रेंड कर रही है.

Tips to Select Dresses for Couples on Diwali: दिवाली के पर्व पर बेस्ट लुक कैरी करने के लिए ज्यादातर लोग लेटेस्ट फैशन ट्रेंड फॉलो करना पसंद करते हैं. वहीं ड्रेसिंग सेंस में आजकल पार्टनर के साथ कलर कॉम्बीनेशन (Color combination) वाले कपड़े पहनना आम हो गया है. ऐसे में अगर आप दिवाली के लिए ड्रेस के कलर कॉम्बीनेशन को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो कुछ आसान टिप्स की मदद से आप कपल्स के लिए बेस्ट कलर की ड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं.

दरअसल इन दिनों कपल्स में कलर कॉम्बीनेशन ट्राई करना काफी कॉमन हो गया है. जिसके चलते कई लोग दिवाली पर अपने और अपने पार्टनर के लिए बेस्ट ट्रेडिशनल आउटफिट की तलाश में हैं. इसीलिए हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कपल्स के लिए कुछ ट्रेंडी कलर कॉम्बीनेशन के आइडियाज, जिसे फॉलो करके आप दिवाली पर परफेक्ट कपल लुक कैरी कर सकते हैं.

गोल्डन के साथ नीला कन्ट्रॉस्ट कलर

कपल्स में आजकल ब्लू और गोल्डन कलर की ड्रेसेस काफी ट्रेंड कर रही हैं. ऐसे में दिवाली पर महिलाएं गोल्डन वर्क के साथ ब्लू साड़ी कैरी कर सकती हैं. वहीं पुरुषों के लिए गोल्डन वर्क वाला ब्लू कुर्ता और गोल्डन पजामा पहनना बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

गोल्डन और ग्रीन के साथ रेड कॉम्बीनेशन

वैसे तो रेड कलर कपल्स का फेवरेट होता है. मगर दिवाली पर रेड के साथ गोल्डन और ग्रीन का कॉम्बीनेशन लगाकर आप डिफरेंट और परफेक्ट लुक कैरी कर सकते हैं. ऐसे में महिलाएं गोल्डन और रेड साड़ी पहन सकती हैं. वहीं मेंस गोल्डन शेरवानी के साथ ग्रीन या रेड का कॉम्बीनेशन ट्राई कर सकते हैं.

गोल्डन और गुलाबी कंट्रॉस्ट

अगर आपको रेड कलर पसंद नहीं है, तो दिवाली पर आप पिंक के साथ भी गोल्डन कलर का कॉम्बीनेशन ट्राई कर सकते हैं. ऐसे में महिलाओं के लिए पिंक साड़ी और पुरुषों के लिए गोल्डन कुर्ते का कॉम्बीनेशन आपको दिवाली का बेस्ट कपल लुक दे सकता है.

लाइट कलर्स का कॉम्बीनेशन

दिवाली के मौके पर आप पेस्टल शेड्स की ड्रेसेस पहनकर बॉलीवुड सेलिब्रेटीज का फैशन सेंस फॉलो कर सकते हैं. ऐसे में ब्लश पिंक या पीच पिंक कलर की ड्रेस कैरी करना आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है. वहीं पेस्टल शेड्स के साथ लाइट इम्बॉयडरी वाली ड्रेस आपके लुक में चार चांद लगा सकती है. साथ ही इस कलर कन्ट्रॉस्ट में कपल सेम रंग की ड्रेस पहन सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

