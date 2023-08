हाइलाइट्स सरसों तेल के साथ इन चीजों का इस्‍तेमाल बालों को काला भी बनाता है. बालों की ड्राइनेस को दूर करने में भी सरसों का तेल उपयोगी है.

How To Use Sarson Tel For Hair Care: बरसात के मौसम में बालों के गिरने की समस्‍या काफी आम है. लेकिन अगर आपके बाल गुच्‍छों में गिर रहे हैं तो ये चिंता का विषय हो सकता है. दरअसल, आप इस समस्‍या को सरसों के तेल के इस्‍तेमाल से भी ठीक कर सकते हैं. दरअसल, सरसों के तेल में कई ऐसे एंटीऑक्‍सीडेंट व मिनरल्‍स पाए जाते हैं जो हेयर फॉलिक्‍स को काफी फायदा पहुचाता है. यह बालों को नरम मुलायम बनाने के साथ साथ काला भी बनाता है. आप इसकी मदद से हेयर फॉल की समस्‍या को भी रोक सकते हैं. यहां हम बता रहे हैं कि आप गिरते बालों की समस्‍या को ठीक करने के लिए सरसों के तेल का इस्‍तेमाल किस तरह कर सकते हैं.

जरूरी सामग्री

-सरसों का तेल 4 चम्‍मच

–पान का पत्‍ता 1

–कलौंजी एक चम्‍मच

–मेथी का बीज एक चम्‍मच

इस तरह बनाएं

सबसे पहले एक कढ़ाही लें और उसमें सरसों का तेल डाल लें. अब इसमें एक चम्‍मच कलौंजी, एक चम्‍मच मेथी और पान के पत्‍ते को तोड़कर डाल लें. अब आप इसमें अब गैस ऑन करें और स्‍लो फ्लेम में इस पकाएं. इसे पकाने से इन तीनों चीजों के पोषक तत्‍व तेल में मिल जाएंगे और बालों की हर तरह की समस्‍या को ठीक करने में मदद करेगा. यह डैंड्रफ की समस्‍याको भी दूर करने में मदद कर सका है जिससे स्‍कैल्‍प हेल्‍दी रहेंगे और बालों का झड़ना बंद हो जाएगा. जब तेल में ये पकने लगे तो इसे चम्‍मच से चलाते रहें जिससे ये जले नहीं और चिपके नहीं. 5 मिनट में ये पूरी तरह से पक जाएगा और आप अब गैस की फ्लेम को बंद कर दें. फिर ढंडा होने दें और छन्‍नी से छानकर किसी कांच के बोतल में रख दें.

इस तरह करें अप्‍लाई

आप बालों को साफ करने के बाद इस तेल को रूई की मदद से सिर के स्‍कैल्‍प पर अच्‍छी तरह से लगाएं और उंगलियों से 10 मिनट तक मसाज करें. फिर इसे बालों की पूरी लंबाई पर लगा लें. अब टॉवल को गर्म पानी में डुबोकर निचोड़ लें और इसे सिर में लपेट लें. इस तरह स्‍टीम से तेल के पोषक तत्‍व जड़ों में प्रवेश कर जाएंगे. आधे घंटे बाद माइल्‍ड शैंपू से बालों को धो लें. आप हर सप्‍ताह बालों में इस तरह यह तेल लगाएं. दूसरे तीसरे इस्‍तेमाल के बाद ही आपके बालों पर इसका असर दिखने लगेगा.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

