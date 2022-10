हाइलाइट्स स्‍मार्ट लुक के लिए इस्‍तेमाल करें स्‍मार्ट एसेसरीज. जिम में पहने कंफर्टेबल आउटफिट. जिम में स्‍मार्ट दिखने के लिए बॉडी पोश्‍चर को रखें टाइट.

Want To Look Smart In The Gym- फिट और हेल्‍दी रहने के लिए आजकल लोग जिम ज्‍वॉइन करना पसंद करते हैं. जिम ज्‍वॉइन करने से व्‍यक्ति एक्‍सरसाइज के प्रति फोकस, पंक्‍चुअल और हार्ड वर्किंग हो जाता है. ऐसे में जरूरी है कि व्‍यक्ति की पर्सनेलिटी आकर्षक और स्‍मार्ट लगनी चाहिए. वर्कआउट के समय अच्‍छा दिखना आत्‍मविश्‍वास को बढ़ाने में मदद कर सकता है. जिम में बोरिंग और उबाऊ ड्रेस या शूज पहनकर जाने से पर्सनेलिटी पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही एनर्जी लेवल भी काफी हद तक कम हो जाता है. जिम वेयर हमेशा आरामदायक और स्‍मार्ट होना चाहिए ताकि वर्कआउट करने में परेशानी न आए. जिम में स्‍मार्ट दिखने के लिए आउटफिट, शूज और स्‍मार्ट वॉच का प्रयोग किया जा सकता है. कई लोग तो स्‍टाइलिश कस्‍टमाइज बैग का भी इस्‍तेमाल करते हैं. चलिए जानते हैं जिम लुक को कैसे स्‍मार्ट बनाया जा सकता है.

बॉडी टाइप के अनुसार हो आउटफिट

जिम के वर्कआउट के दौरान काफी पसीना आता है जिस वजह से आउटफिट बॉडी से चिपकने लगता है. जो देखने में अच्‍छा नहीं लगता और पर्सनेलिटी पर बुरा प्रभाव डाल सकता है. ऐसे में जरूरी है कि बॉडी टाइप के अनुसार आउटफिट का चुनाव करें. रियलबज डॉट कॉम के अनुसार व्‍यक्ति को जिम के लिए न तो बहुत तंग और न ही बहुत ढीले कपड़ों के चुनाव से बचना चाहिए. जिम के लिए बॉडी टाइप के अनुसार आउटफिट पहनना चाहिए, जो कंफर्टेबल हों.

शेपवेयर का करें इस्‍तेमाल

जिम में आकर्षक दिखने के लिए शेपवेयर का इस्‍तेमाल किया जा सकता है. शेपवेयर से बॉडी सुडोल और टाइट लगेगी. जैसे रनिंग और एरोबिक्‍स के लिए टमी-कंट्रोल ट्राउजर्स और ले‍गिंग्‍स का चुनाव कर सकते हैं. शेपवेयर पहनने से आत्‍मविश्‍वास में बढ़ोतरी होती है और लोग बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: चाहते हैं कि बच्चों का बढ़े वजन, तो उनकी डाइट में शामिल करें ये चीजें

स्‍मार्ट एक्‍सेसरीज

जिम में स्‍मार्ट लुक कैरी करने के लिए स्‍मार्ट एक्‍सेसरीज का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. स्‍मार्ट एक्‍सेसरीज में स्‍मार्ट वॉच, वाटर बॉटल, कलरफुल किट बैग, हैड बैंड और रिस्‍ट बैंड को शामिल किया जा सकता है. स्‍मार्ट वॉच न सिर्फ स्‍मार्ट लुक देती है बल्कि बॉडी की मॉनेटरिंग भी करती है.

यह भी पढ़ेंः कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को महंगा पड़ सकता है कॉफी पीने का शौक !

अधिक मेकअप करने से बचें

वर्कआउट के दौरान काफी पसीना आता है इसलिए जिम में एक्‍स्‍ट्रा मेकअप करने से बचें. यदि फेस पर मेकअप होगा तो फेस डल और डार्क नजर आने लगेगा. जो पर्सनेलिटी पर प्रभाव डाल सकता है. जिम के केवल स्किन टोन के अनुसार वॉटरप्रूफ फेस पाउडर लगाएं. साथ ही बालों को अच्‍छी तरह बांध कर रखें.

Tags: Fashion, Gym, Lifestyle