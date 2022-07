स्किन के हिसाब से चुनें कंसीलर, खूबसूरती में लग जाएंगे चार चांद

हाइलाइट्स सभी फीमेल्स को स्किन टोन के हिसाब से कंसीलर चुनना चाहिए. कंसीलर खरीदने के बाद उसका सही तरीके से यूज करना चाहिए.

Right way to choose concealer: हर महिला अपने चेहरे को बेदाग और ग्लोइंग दिखाना चाहती है. बिना दाग और धब्बों की स्किन पाने के लिए महिलाएं काफी कुछ करती हैं. बेहद कम महिलाएं होंगी, जिनके चेहरे पर दाग-धब्बे नजर नहीं आते. लेकिन एक बढ़िया मेकअप की मदद से स्किन के दाग-धब्बे छिपाए जा सकते हैं. ब्यूटी एक्सपर्ट्स की मानें तो कंसीलर का इस्तेमाल चेहरे को बेदाग दिखाने के लिए किया जाता है. मार्केट में कंसीलर की काफी ज्यादा वैरायटी मिल जाएंगी, लेकिन इसका चयन हमेशा स्किन को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए. कंसीलर का चुनाव कैसा कर रही हैं, इसकी जानकारी होनी बेहद जरूरी है. गलत शेड का चुना गया कंसीलर चेहरे की रंगत को पूरी तरह बर्बाद भी कर सकता है.

कैसा हो कंसीलर फार्मूला

स्टाइलक्रेज़ के मुताबिक कंसीलर खरीदने से पहले इसके इस्तेमाल के बारे में अच्छे से समझ लें. लिक्विड कंसीलर नार्मल स्किन से लेकर ऑयली और सेंसटिव स्किन के लिए बढ़िया होता है. स्किन काफी ड्राई है, तो क्रीम कंसीलर अच्छा रहेगा, इससे अच्छा कवरेज भी मिलेगा. ड्राई और सेंसटिव स्किन के लिए स्टिक कंसीलर काफी अच्छा होता है. आप अपने स्किन टाइप के अनुसार ही प्रोडक्ट चुनें.

कैसे चुनें सही कंसीलर शेड

कंसीलर का शेड हमेशा स्किन टोन से मैच करना चाहिए.

डार्क सर्कल्स को छिपाने के लिए ऑरेंज और यलो रंग का कंसीलर चुनें.

चेहरे पर रेड स्पॉट हैं, तो उस जगह पर ग्रीन कलर का कंसीलर लगाएं.

पिम्पल्स, सन बर्न या बढ़ती उम्र को छुपाना हो तो ऑरेंज रंग का कंसीलर चुनें.

जान लीजिए कंसीलर हैक्स

कंसीलर लगाते वक्त तेज रोशनी का ख्याल रखें.

कंसीलर को आंखों के नीचे ट्राईएंगल करके ब्लंड करें, इससे डार्क स्पॉट छिप जाएंगे.

आईशैडो से पहले कंसीलर लगाएं, इससे रंग उभरकर आते हैं.

चेहरे के अलावा पीठ या छाती पर दाग हैं तो कंसीलर उन्हें छिपा सकता है.

लिपस्टिक को पॉप बनाने के लिए कंसीलर का इस्तेमाल किया जा सकता है.

कंसीलर इस्तेमाल करते वक्त सही हैक्स को ध्यान में रखा जाए, तो स्किन बेदाग नजर आएगी.

