क्यों होती है ड्राई स्कैल्प और ऑयली बालों की समस्या, जानें लक्षण और घरेलू उपाय

How to Take Care of Oily Hair and Dry Scalp: हर कोई सुंदर और घने बाल की चाहत रखता है. महिलाएं और लड़कियां अपने बालों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं. हर लड़की को लंबे और घने बाल चाहिए होते हैं और इसके लिए वे कई तरह से उनकी केयर करती हैं. ड्राई स्कैल्प और ऑयली बाल की समस्या को बालों की आम समस्याओं में गिना जाता है. अक्सर इन समस्याओं कों की तरफ लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर सही समय में इनका इलाज नहीं किया गया तो ये हमारे बालों के लिए कई और मुश्किलें पैदा कर सकते हैं.

ऑयली बालों को मैनेज करना काफी मुश्किल होता है लेकिन यदि इसके साथ में ड्राई स्कल्प की समस्या जुड़ जाए तो यह मुश्किल और भी बड़ी हो जाती है. स्टाइल क्रेज के अनुसार अगर आप भी ऑयली बाल और ड्राई स्कैल्प की समस्या का सामना कर रही है तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे इससे राहत पाई जा सकती है. आइए जानते हैं.

ड्राई स्कैल्प और ऑयली बालों का कारण

ड्राई स्कैल्प की समस्या अक्सर तब आती है जब हमारा स्कैल्प ठीक से हाइड्रेट नहीं हो पाता. हमारे शरीर में मौजूद वसायम ग्रंथियां सीबम का उत्पादन कराती है जो कि एक तेल होता है. इसमें ट्राइग्लिसराइड्स, फैटी एसिड, मोम एस्टर और स्कालीन, कोलेस्टेरिल एस्टर और कोलेस्ट्रॉल होता है. जब सीबम का उत्पादन कम होता है तब हमारी स्कैल्प कुपोषित होने लगती है और बाल झड़ना शुरु हो जाते हैं.

सीबम के उत्पादन की कमी के कई कारण हो सकते हैं

अधिक शैम्पू करना

फंगल या जीवाणुओं का संक्रमण करना

बदलते मौसम का असर

बालों को रंगना

हद से ज्यादा स्वास्थ्य देखभाल करना

वहीं दूसरी तरफ ऑयली बाल सीबम के अधिक उत्पादन का संकेत हैं. अतिरिक्त तेल का उत्पादन आपके स्कैल्प पर रोमछिद्रों को बंद करके बालों के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है. बालों का पतला होना आमतौर पर अत्यधिक तैलीय बालों से जुड़ा होता है. ऑयली बालों के साथ शुष्क सिर की त्वचा एक सामान्य समस्या है. और यह आमतौर पर सीधे बालों वाले लोगों में देखी जाती है.

ड्राई स्कैल्प-ऑयली बाल के लक्षण

आपकी स्कैल्प पर छोटे सफेद गुच्छे दिखाई देगें

बालों में हाथ फेरने पर सफेद कणों का गिरना

स्कैल्प में आपको लाल-लाल रंग के धब्बों का नजर आना.

बालों का बार बार चिकना होना, जिसकी वजह से उन्हें बार बार धोना.

इलाज (Treatment): जिन लोगों को ड्राई स्कैल्प की समस्या है उन लोगों के लिए सबसे अच्छा इलाज इसे डीप कंडीशनर, तेल और हेयर मास्क से मॉइस्चराइज़ करना एक बेहतर उपाय है. सप्ताह में कम से कम दो बार तेल लगाकर अपने स्कैल्प को मॉइस्चराइज कराना जरूरी है. अगर आप इसमें थोड़ा तेल मिलाती हैं तो इससे बहतर परिणाम मिलेगा.

ऑयली बालों की समस्या से राहत पाने के लिए आपको ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना होगा जो कि बालों की सफाई के लिए उपयुक्त हों. ऐसे हेयर मास्क का इस्तेमाल करें जिनमें मेंहदी और अन्य सीबम-बैलेंसिंग तत्व मौजूद हों. इसके साथ ही आप अपने बालों को नियमित रूप से शैंपू करने के बजाय बालों से अतिरिक्त तेल निकालने के लिए किसी अच्छे सूखे शैंपू का इस्तेमाल कर सकती हैं.

क्या ड्राई स्कैल्प डैनड्रफ का कारण बन सकती है

ड्राई स्कैल्प और डैड्रफ पूरी तरह से हमारी स्कैल्प के दो अलग अलग समस्याएं हैं लेकिन कई बार लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं. डैड्रफ आमतौर पर ऑयली स्किन के कारण होता है. ऑयली स्किन फंगस को बढ़ावा देता है और यह डैड्रफ का कारण बनता है. अधिकांश मौकों पर एक ड्राई स्किन रूसी का कारण नहीं बनती.

