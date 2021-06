Father’s Day 2021 Wishes & Messages: इन संदेशों के जरिये अपने पिता को दें फादर्स डे की शुभकामनाएं

हमारी ज़िंदगी में माता और पिता दोनों की अहमियत (Importance) एक जैसी होती है. वैसे तो इनके महत्त्व को समझने के लिए किसी एक दिन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा वजूद (Existence) ही माता-पिता से होता है. लेकिन जिस तरह से त्यौहार किसी एक खास दिन सेलिब्रेट किये जाते हैं. उसी तरह से इनके प्रति अपनी भावनाओं (Feelings) को व्यक्त करने के लिए भी हमने एक विशेष दिन निश्चित किया है. ऐसा ही एक दिन है पितृदिवस यानी फादर्स डे. ये दिन जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है और इस महीने ये 20 जून रविवार को मनाया जायेगा. इस फादर्स डे पर आप ज़िंदगी में अपने पिता के महत्व, उनके आदर और सम्मान के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यहां दिए जा रहे कोट्स की मदद ले सकते हैं. तो फिर देर किस बात की है, अपने पिता को इस फादर्स डे पर इन संदेशो के ज़रिये दें फादर्स डे की शुभकामनाएं.नसीब वाले है जिनके सर पर पिता का हाथ होता है,ज़िद भी पूरी होती है अगर पिता का साथ होता है.हैप्पी फादर्स डे***********************खुशियों से भरा हर पल होता है,जिंदगी का हर कल सुनहरा होता है,मिलती है कामयाबी उनको,जिनके सर पर पिता का हाथ होता हैहैप्पी फादर्स डे***********************मेरे अजीज हो आप,मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो आप,हर इच्छा पूरी करने वाले,खुदा से बढ़कर हो आपहैप्पी फादर्स डे************************पिता उस ढाल की तरह है जो,हमारे ऊपर उठने वाली,हर तलवार को रोक लेते हैंहैप्पी फादर्स डे****************************मेरी दुनिया में आज जो इतनी,दौलत शोहरत और इज्जत है,वो मेरे पापा के बदौलत हैहैप्पी फादर्स डे*********************मुझे नहीं पता ऊपर वाले नेतकदीर में क्या लिखा है,जब मुस्कुराते हैं मेरे पापा मुझे देख करसमझ जाती हूं कि मेरी तकदीर बुलंद हैहैप्पी फादर्स डे****************************दुनिया में लाखों चलते है साथ में,लेकिन जो मेरे हर सुख दुख में,साथ है वो मेरे पिता हैंहैप्पी फादर्स डे****************************बिना उनके एक पल भी गवारा नहीं,पिता ही साथी है,पिता ही सहारा है,पिता ही खुशियों का पिटारा हैहैप्पी फादर्स डे***********************पापा को अपने आज क्या उपहार दूं,तोहफे दे फूलों के या गुलाबों का हार दूं,हमारी जिंदगी में जो हैं सबसे प्यारे,उन पर तो अपनी जिंदगी ही वार दूंहैप्पी फादर्स डे*****************************मैं क्या छिपाऊं उनसे,मेरी हंसी खुशी वो सब जानते हैं,वो हैं पापा मेरेजो मुझसे बेहतर मुझे जानते हैं.हैप्पी फादर्स डे***************************सुबह मेरे उठने से पहले चले जाते हैं,मेरे सो जाने के बाद घर आते हैं,दिन रात काम कर के,सारे जहां की खुशियां घर लेकर आते हैं,वो हैं पापा, मेरे पापाहैप्पी फादर्स डे***************************जिस मजबूत नींव पर टिके हैं पैर मेरे,वो कुछ और नहीं पिताजी के कंधे हैंहैप्पी फादर्स डे*******************************कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई,जब तक पापा का हाथ मेरे सर पर है,किसी और चीज की जरूरत महसूस नहीं हुईहैप्पी फादर्स डे********************************पापा भले ही आप हमसे दूर रहते हो,लेकिन आपका प्यार और दुआ,हर समय मेरे साथ चलती है,लव यू पापाहैप्पी फादर्स डे*******************************पिताजी पर लिख पाऊं,ऐसा अल्फाज कहां से लाऊं,मेरी जेब तो आज भी उनकेदिए सिक्कों से भरती हैहैप्पी फादर्स डे**************************खूब कमा कर देख लिया मैंने,लेकिन ख्वाइशें तो आज भी,पापा की सैलरी से ही पूरी होती हैंहैप्पी फादर्स डे**********************************दिन रात, खून पसीना बहा के,मेरे ख्वाबों को पूरा करने वाले,मेरी तकदीर बनाने वाले,खुदा से भी बढ़कर मेरे पिता हैंहैप्पी फादर्स डे************************************उनको समझ नहीं पाया मैं, वो भूल थी मेरी,आज बना हूं पिता तो सब समझ में आता है,कि पिता की हर डांट में प्यार छुपा होता हैहैप्पी फादर्स डे**********************************जन्नत के धरती पर दीदार कराने वाले,कोई और नहीं पिताजी हैं मेरे,मेहनत से कमाए हुए पैसे मेरी खुशियों के लिए,यूं ही बहा देने वाले, कोई और नहीं पिताजी हैं मेरेहैप्पी फादर्स डे**********************************गर मैं रास्ता भटक जाऊं,मुझे फिर राह दिखाना,हर कदम पर साथ निभाना,क्योंकि नहीं है दूसरा कोईऔर दोस्त आपके जैसा पापाहैप्पी फादर्स डे*********************************हीरो तो कोई भी बन सकता है,लेकिन अपनी खुशियों का दान करके,पिता जैसा भगवान कोई नहीं बन सकता.हैप्पी फादर्स डे************************************मेरी रब से एक गुज़ारिश है,छोटी सी लगानी एक सिफारिश है,रहें जीवन भर खुश मेरे पापा,बस इतनी सी मेरी एक ख्वाहिश हैहैप्पी फादर्स डे**************************************मैं जिंदगी भर मन्नते मांगता रहा,कभी मंदिर कभी मस्जिद जाता रहा,बाद में पता चला ईश्वर तो,मां बाप के रूप में मेरे घर बैठे हैंहैप्पी फादर्स डे***************************************दुआ तो ईश्वर से मांगता हूं,ना जाने कहां से पता चलता है पापा कोमेरी हर दुआ पूरी कर देते हैंहैप्पी फादर्स डे************************************यूं तो बहुत दूर चले गए हैं वो मुझसे,लेकिन जब भी गिरती हूं कहीं पर,तो पापा हाथ पकड़ कर,साथ खड़े नजर आते हैं.I Miss You Papaहैप्पी फादर्स डे*************************************हां माना कि दूर हैं आज वो मुझसे,लेकिन जब भी किसी मुसीबत में पड़ता हूं,तो सर पर हाथ उन्हीं का नजर आता है.I Miss You Papaजिस कदम पर मैं डगमगाया,हाथ पकड़ कर कंधे पर उठा लिया,पूरे जहां की खुशियां दे दी मुझे,वो प्यारे पापा हैं मेरेहैप्पी फादर्स डे*************************************तन्हाई में जब बीते लम्हों की याद आती है,क्या कहें रूह भी साथ छोड़ जाती है,यूं तो पापा बहुत दूर चले गए हम से,पर आंखें बंद करूं तो सूरत उनकी ही नजर आती है.I Miss You Papa*************************************आज उनकी दी गई विरासत पर खड़ा हूं मैं,दूर तो चले गए हैं वो मुझसे,लेकिन उनकी नसीहत से ही आज मैं,इस मुकाम पर खड़ा हूं मैं.I Miss You Papa*************************************मां बाप पेड़ की तरह होते हैं,जो अपनी पूरी जिंदगी,हमारी खुशी के लिए जीते हैं,आज वह बूढ़े हो गए तो क्या हुआ,छांव तो आज भी उतनी ही ठंडी देते हैंहैप्पी फादर्स डे