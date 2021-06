Father’s Day 2021: फादर्स डे पर पापा के साथ एन्जॉय करें ये मूवीज, रिश्ता होगा गहरा

दुनियाभर में हर साल 20 जून को फादर्स डे मनाया जाता है. यह दिन एक बच्चे और पिता दोनों के लिए स्पेशल होता है. कहावत है कि एक बच्चे के परवरिश में पिता का महत्‍व घर की छत की तरह होता है. वह बच्‍चे के लिए ऊपर से जितना सख्त, अंदर से उतना ही कोमल और भावुक होता है. पिता के प्यार और सम्मान के लिए अगर आप भी इस फादर्स डे पर कुछ खास करने की सोच रहे हैं तो हम आपके लिए यहां कुछ ऐसे बॉलीवुड फिल्मों (Bollywood Movies) के नाम लेकर आए हैं जिसे आप अपने पापा के साथ देख सकते हैं और पिक्चर का आनंद उठा सकते हैं. ये वे फिल्‍में हैं जो बच्चों और पिता के रिलेशन (Father And Their Relationship With Children) पर आधारित हैं. अगर आपको फादर्स डे पर फिल्में चुनने में परेशानी हो रही हैं तो इन चुनिंदा फिल्‍मों को आप बेझिझक देख सकते हैं.यह फिल्‍म साल 1995 में आई थी जिसे क्रेमर वी.एस क्रेमर की रीमेक बताई जाती है. इस फिल्म में मुख्य भूमिका आमिर खान ने निभाया है जो एक सिंगल पैरेंट के तौर पर स्किन पर नजर आते हैं. फिल्म में मनीषा कोइराला और परेश रावल भी सेकंड लीड की भूमिका में हैं. फिल्‍म की कहानी बच्चे की परवरिश से लेकर पेरेंट्स की चुनौतियों के इर्द गिर्द घूमती है.इसे भी पढ़ें : Father’s Day 2021: जानें क्‍यों मनाया जाता है 'फादर्स डे', क्‍या है इसका इतिहास आमिर खान की ही ये फिल्‍म दंगल दुनियाभर में अपना परचम लहरा चुकी फोगट सिस्टर्स पर आधारित है. उनके पिता और उनके बीच के रिश्‍तों को फिल्‍म में बड़े ही संवेदनशीलता के साथ दर्शाया गया है. 'दंगल' पूर्व नेशनल लेवल पहलवान महावीर फोगट' के जीवन पर आधारित है जिसमें एक ऐसे पिता की कहानी है जो एक बेटे की चाह में जी रहा है क्‍यों कि उनके समाज के मुताबिक एक बेटा ही उनके लिए गोल्ड मेडल जीत कर ला सकता है. लेकिन जब चौथी बार भी लड़की जन्‍म लेती है तो वह अपनी बेटियों के लिए समाज से लड़ता है.इस फिल्‍म में इरफान खान लीड रोल में हैं जिनकी अदाकारी का जादू दुनिया मानती है. मदारी फिल्‍म साल 2016 में आई थी जो बेटे और उसके बाप के प्यार पर आधारित है. डायरेक्टर निशिकांत कामत द्वारा बनाई गयी इस फिल्‍म की कहानी में इरफान चीफ मिनिस्टर के बेटे को अगवा करता है और उसके बाद पूरा सरकारी तंत्र चीफ मिनिस्टर के बेटे का पता लगाने में जुट जाता है. इसकी वजह उसके खुद के बेटे के साथ हुए एक दुखद घटना का बदला लेना है. फिल्म में पिता और बेटे की बॉन्डिंग को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है.शुजीत सरकार के निर्देशन में बनी यह फिल्म 'पीकू' सुपरहिट रही. दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन इस फिल्‍म में मुख्‍य किरदार में नजर आए. साल 2015 में आई इस फिल्म में बाप बेटी के रिश्ते को बहुत उतार चढ़ाव के साथ दिखाया गया है. अमिताभ एक ऐसे बूढ़े पिता के रोल में हैं जो रिटायर्ड हैं और कुछ बिमारियों से परेशान रहते हैं. जबकि दीपिका पादुकोण ने एक ऐसी बेटी का किरदार निभाया है जो अपने बाप की आखिरी दम तक सेवा करती है. फिल्‍म में कहीं भी बोरियत महसूस नहीं होती और अंत तक लोगों को बांधे रहती है.फिल्म 'पा' साल 2009 में आई थी जिसमें अमिताभ ने प्रोजेरिया से पीड़ित बेटे की भूमिका अदा की है और उनके पिता का किरदार खुद उनके बेटे अभिषेक ने निभाया है. फिल्‍म में 13 साल के एक बीमार बच्चे के साहस और आत्मविश्वास को दर्शाया गया है. फिल्म में पिता और पुत्र के एक अनोखे रिश्ते को दर्शाया है.साल 1983 में शेखर कपूर की फिल्‍म मासूम आज तक याद की जाती है.शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह और जुगल हंसराज इसमें मुख्‍य किरदार में हैं जो हॉलीवुड की फिल्म 'मैन वीमन एंड चाइल्ड' से प्रेरित थी. फिल्म की कहानी की बात करें तो आपको एक आदमी और उसके नाजायज बेटे के बीच संबंधों को बड़ी बखूबी से दर्शाया गया है. फिल्‍म में इमोशन कूट कूट कर भरा है.