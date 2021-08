कोरोना संक्रमण के बाद कर रहे हैं रिकवरी? इस हेल्दी फूड चार्ट से बढ़ाएं इम्यूनिटी

Healthy food Chart after Covid-19: कोरोना महामारी (Corona Pandemic)ने पूरी दुनिया में जमकर कोहराम मचाया है. अब तक करोड़ों लोग इस घातक बीमारी का शिकार बन चुके हैं, वहीं इस संक्रमण की वजह से दुनियाभर में लाखों लोगों की असमय ही मौत हो गई है. कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले बावजूद कई मरीजों में अलग अलग तरह की बीमारियों के लक्षण सामने आ रहे हैं. कोरोना का सबसे ज्यादा असर मरीजों की प्रतिरोधक क्षमता (Immune System)पर पड़ा है. इस वजह से कोरोना से ठीक होने के बाद भी मरीज पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए हैं.

ऐसे हालातों के बीच कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए सबसे जरूरी काम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब एक बार कोरोना होने के बावजूद मरीज दूसरी बार इसकी चपेट में आ गया. दूसरी बार होने पर कोरोना वायरस और खतरनाक रुप अख्तियार कर लेता है. इस स्थिति से बचने के लिए ठीक हुए मरीजों को पोस्ट रिकवरी मेडीसिन्स और मल्टीविटामिन्स के अलावा रुटीन में एक हेल्दी फूड चार्ट को फॉलो करने की जरूरत है.

कोरोना की पोस्ट रिकवरी के वक्त संतुलित एवं पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेना अनिवार्य है. इससे आतंरिक मजबूती आने के साथ ही बीमारी की वजह से हुए दुष्प्रभावों से तेजी से उबरने में मदद मिल सकेगी. नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS)के अनुसार, यूके में कोरोना से ठीक हो रहे मरीजों की तेज रिकवरी और अपनी इम्यूनिटी को दोबारा बनाने के लिए ज्यादा प्रोटीन विटामिन और मिनरल्स की जरूरत पड़ रही है.

इस डाइट चार्ट को करें फॉलो

– हम सब जानते हैं कि विटामिन c हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसकी मदद से शरीर में सफेद रक्त कणिकाएं (White Blood Cells) पैदा होती हैं. ऐसे में विटामिन c से भरपूर फलों एवं खाद्य पदार्थ को खाने में शामिल करना चाहिए. अंगूर, आंवला, संतरा,

नीबू, अमरूद, पाइनेपल, पालक, काली मिर्च, टमाटर, गाजर, ब्रोकली और पत्तेदार हरी सब्जियों में विटामिन A, E और C भरपूर मात्रा में रहता है.

– न्यूट्रीशनिस्ट्स सलाह देते हैं कि अपने दिन की शुरुआत आंवला ज्यूस, गाजर ज्यूस, ग्रीन स्मूदी या फिर हल्दी वाले दूध के साथ करना चाहिए. इसके अलावा ग्रीन टी, अदरक चाय से भी दिन शुरू किया जा सकता है.

– ब्रेकफास्ट में हल्का और हेल्दी फूड होना चाहिए. इसमें ओट्स, दलिया, कॉर्न फ्लेक्स, इडली, प्लेन डोसा, ब्राउन ब्रेड, मिक्स्ड दाल चीला आदि को शामिल किया जा सकता है.

– इसके अलावा लंच में सामान्य घर में बना खाना बेहतर रहेगा. इसमें रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जियों को शामिल किया जा सकता है.

– शाम के स्नैक्स में तीखा एवं तली खाद्य सामग्री लेने के बजाय बादाम, भीगी हुई मूंगफली, रोस्टेड चना जैसे आइटम्स को शामिल करें.

– रात का खाना एकदम हल्का होना चाहिए. जैसे घर की बनी खिचड़ी, थुली आदि. सोने से थोड़ी देर पहले एक गिलास गर्म दूध भी पीना चाहिए.

– इन सबके अलावा तेजी से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दिन में पांच से छह प्रकार के फल खाना चाहिए. इसमें मैंगो कस्टर्ड, तरबूज का सलाद, केला, सब्जियों का ज्यूस और सब्जियों का रायता भी शामिल हो सकता है.