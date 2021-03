4.नारियल पानी

इन दिनों जश्‍न को सेलेब्रेट करने के लिए लोग दोस्‍तों और ऑफिस कुलीग के साथ कॉकटेल पार्टी का आयोजन करना पसंद करते हैं. इसमें सभी जमकर मौज मस्‍ती करते हैं और खाते-पीते हैं. पार्टियों में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्कोहल (Alcohol) के अत्‍यधिक सेवन से बेकाबू हो जाते हैं और बीमार महसूस करने लगते हैं. इस हैंगओवर के सिचुएशन में उन्‍हें उल्‍टी आना, सिर घूमना, सिर दर्द, तेज रौशनी से परेशानी जैसी समस्‍याओं से दो चार होना पड़ता है. हेल्‍थलाइन डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, दरअसल इस स्थिति में शरीर के हार्मोन और इम्‍यून अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं और अलग अलग तरीके से ट्रिगर करते हैं. हालांकि इसका कोई इलाज नहीं है लेकिन कुछ फूड ऐसे हैं जिनके तुरंत सेवन से फायदा मिलता है. आइए जानते हैं कि अल्कोहल के प्रभाव को कम करने में किन फूड (Foods You May Consider When You Are Drunk) का सेवन फायदेमंद होता है.अल्कोहल हमारे शरीर के उन हार्मोन को प्रभावित करता है जो शरीर को हाइड्रेड रखने में मदद करता है.यही नहीं, अल्कोहल के सेवन से शरीर में पोटैशियम और सोडियम की भी कमी हो जाती है. ऐसे में जब हम केला खाते हैं तो इन सभी की तेजी से आपूर्ति होती है और अल्कोहल का असर कम होता है. हेल्‍थलाइन के अनुसार, रिसर्च में यह बात सामने आई है कि अल्कोहल के प्रभाव से बचाने में टमाटर का जूस काफी फायदेमंद होता है. यह अल्कोहल से होने वाले लीवर में इंज्‍यूरी को भी रोकता है और शरीर में एन्‍जाइम बढ़ाकर इसे न्‍यूट्रलाइज करता है. यही नहीं, टमाटर के जूस में मौजूद पोटैशियम, फोलेट और विटामिन शरीर में अल्कोहल के प्रभाव को कम करता है जिससे दिमाग को शांति मिलती है. इसके सेवन से आप बेहतर महसूस करने लगते हैं.अंडे में सिस्‍टीन तत्‍व होते हैं जिसके सेवन से आपके शरीर में ग्लूटाथियोन की मात्रा बढ़ती है और हैंगओवर का प्रभाव तेजी से कम होता है. यह अल्कोहल के कारण शरीर में होने वाले टॉक्सिंस को भी निकालता है.अल्कोहल की वजह से शरीर में डीहाइड्रेशन होता है जिसकी आपूर्ति नारियल पानी कर देता है. नारियल पानी शरीर में मौजूद एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और अल्कोहल के प्रभाव को कम करता है.नींबू में सिट्रस एसिड और विटामिन-सी होता है जो शरीर में अल्कोहल के प्रभाव को कम करके आपको बेहतर महसूस कराता है.वॉटर मिलन, हनी, नट्स, पालक, ऐवोकाडो, मीट, ओटमील, ब्‍लूबेरी, चिकन नूडल सूप, ऑरेंज, ऐस्‍परेगस, साल्‍मन फिश, स्‍वीट पोटैटो, अदरक, पानी, ग्रीन टी, कॉफी.