अगर चाहते हैं चेहरे पर झुर्रियां कभी न हो तो रोजाना सोने से पहले करें ये काम, जादुई फर्क महसूस करेंगे

Do This For Wrinkles Face: सही उम्र में चेहरे पर झुर्रियां (Wrinkles on face) पड़ना स्वाभाविक है लेकिन ये झुर्रियां उम्र से पहले पड़ने लगें तो टेंशन होना लाज़मी है. अगर आप अपनी स्किन पर समय से पहले झुर्रियां नहीं देखना चाहते हैं तो आपको सोने से पहले (Before bed) कुछ कामों को करने की आदत डाल लेनी चाहिए. आइए बताते हैं कि चेहरे को झुर्रियों से बचाने के लिए (to protect face from wrinkles) रोज़ाना सोने से पहले आपको किन कामों को ज़रूर करना चाहिए.

स्किन टोनिंग है ज़रूरी

केवल दिन में एक बार स्किन की केयर करने से चेहरे से झुर्रियां गायब होना मुश्किल है. इसलिए रोज़ाना सोने से पहले अपने चेहरे की स्किन को टोन करने की आदत डालें. इसके लिए आप गुलाब जल की मदद ले सकती हैं. रोज़ाना सोने से पहले कॉटन बॉल में गुलाब जल को लेकर अपनी स्किन को साफ़ करें जिससे स्किन पोर्स में छुपी गंदगी साफ हो सके. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप गुलाब जल में नींबू का रस मिक्स करके इस्तेमाल कर सकती हैं. स्किन पोर्स अगर ज्यादा बड़े हैं तो आप गुलाब जल में नींबू का रस मिलाकर इसकी आइस क्यूब जमाकर इससे फेस की आइसिंग कर सकती हैं. इससे स्किन में कसाव भी आएगा. अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप टोनिंग के लिए ठंडा कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं.

फेस मसाज की डालें आदत

रोजान सोने से पहले स्किन टोनिंग करने के बाद फेस की मसाज भी बहुत ज़रूरी है. इसके लिए आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकती हैं. अगर आप चाहें तो इस जेल में आप शहद और नींबू का रस भी मिक्स कर सकती हैं. इससे पांच मिनट तक अपने चेहरे की सर्कुलेशन मोशन में मसाज करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और स्किन में टाइटनेस आएगी जिससे झुर्रियों से निजात मिलेगी. फेस मसाज के लिए आप फुल क्रीम दूध की मलाई में कुछ बूंदें नींबू के रस की मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं.

फेस पैक भी ज़रूरी

स्किन टोनिंग और फेस मसाज के बाद आपको ओवरनाइट फेस पैक भी लगाना चाहिए. फेस पैक के लिए एलोवेरा जेल में कुछ बूंदें विटामिन-ई ऑयल की मिलाकर इस पेस्ट को फेस पर पैक की तरह से अप्लाई करके सो सकती हैं. अगर आपके फेस पर मुहांसे हैं तो आप इसके लिए बादाम के पेस्ट में आधा चम्मच गुलाब जल और दो बूंद टी-ट्री ऑयल मिक्स करके इस्तेमाल कर सकती हैं. आपकी स्किन ऑयली है तो आप मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर इसको पैक की तरह से अप्लाई कर सकती हैं और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप नारियल या बादाम के तेल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर भी इसको पैक की तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

