घी और गुड़ का कॉम्बिनेशन सेहत के लिए है बेहद फायदेमंद, इस तरह से करें इस्तेमाल

Benefits of Ghee And Jaggery: घी और गुड़ (Ghee and Jaggery) ऐसी चीजें है, जो लगभग हर किसी के किचन में आसानी के साथ मिल ही जाती हैं. ये दोनों ही चीजें सेहत (Health) के लिए फायदेमंद मानी जाती है. लेकिन इनका इस्तेमाल आमतौर पर अलग-अलग ही किया जाता है. लेकिन आपको बता दें कि इन दोनों को अगर एक साथ मिलाकर खाया जाये, तो आपको एक नहीं बल्कि कई सारे फायदे एक साथ मिल सकते हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार घी और गुड़ का कॉम्बिनेशन सुपरफूड (Superfood) की तरह काम करता है.

घी और गुड़ खाना आयुर्वेद में भी कई सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है. इन दोनों का कॉम्बिनेशन बॉडी को फिट रखने में मदद करता है. तो आइये आपको बताते हैं कि घी और गुड़ का कॉम्बिनेशन आपको किस तरह से फायदे पहुंचाता है और इसको कब और किस समय खाना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है.

इस तरह से खाएं

घी और गुड़ का कॉम्बिनेशन आप विशेष तौर पर लंच के बाद ट्राई कर सकते हैं. अगर किसी वजह से इसे लंच के बाद न खा सकें, तो आप इसका सेवन डिनर के बाद भी कर सकते हैं. इसके लिए आप एक चम्मच देसी घी लें और इसमें एक छोटा टुकड़ा गुड़ का मिक्स करें, फिर इसको खाने के पांच-दस मिनट बाद खा लें.

इसलिए माना जाता है सुपरफूड

घी और गुड़ का कॉम्बिनेशन इसलिए सुपरफूड माना जाता है क्योंकि गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम और विटामिन बी, सी जैसे कई पोषक तत्व एक साथ होते हैं. तो वहीं देसी घी में भी विटामिन ए, के, ई और डी के साथ फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं. ये सेहत को ही नहीं बल्कि स्किन और बालों को भी भरपूर पोषण देने में मदद करते हैं.

इनके कॉम्बिनेशन से ये मिलते हैं फायदे

घी और गुड़ के कॉम्बिनेशन से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है. साथ ही ये दोनों शरीर में हार्मोन के असंतुलन को मेंटेन करने में भी मदद करते हैं. इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है. इसके साथ ही ये बॉडी, स्किन और बालों को भी हेल्दी रखने में मदद करता है. एनीमिया की दिक्कत को दूर करने में भी घी और गुड़ का कॉम्बिनेशन ख़ास रोल निभाता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)