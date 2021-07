How to make Ghee At Home: कोरोना महामारी के दौर में हर कोई घर के किचन में तरह तरह का एक्‍सपेरिमेंट कर रहा है. यही नहीं, लोग कई नई चीजों का आजमानें का काम भी इन दिनों किचन में खूब कर रहे हैं. ऐसी ही एक चीज है घर का बना घी (Ghee). जी हां, लोग यू ट्यूब की मदद से घर पर घी निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप सप्‍ताह भर की मलाई से बहुत ही कम घी निकाल पाते हैं. दरअसल इसकी वजह आपके तरीके (Method) में कोई कमी हो सकती है. ऐसे में आप अगर घी निकालने के दौरान कुछ बेसिक व जरूरी बातों को ध्‍यान में रखें तो आप भी अगली बार मलाई से अधिक घी निकाल सकेंगे. तो आइए यहां हम आपको बताते हैं कि जब भी मलाई से घी निकालना हो तो आप किन बातों को ध्‍यान में रखेंगे जिससे कभी भी घी निकालने में परेशानी ना आए और अधिक मात्रा में घी निकले. तो आइए जानते हैं कि क्‍या हैं वे टिप्‍स.-जिस दिन मलाई से घी निकालना हो उस दिन मलाई फ्रीजर से निकालकर बाहर रख दें जब मलाई मुलायम हो जाए तब ही इसे मिक्सर में डालें.- मलाई को जब भी मिक्‍सर में डालें तो जरा सा पानी डालकर मथें.- आप हाथ से भी मथ सकते हैं लेकिन उसमें काफी वक्त लग जाता है.- मथने के बाद निकले मक्‍खन को अलग से रखें.- इसके बाद मक्‍खन को कढ़ाई में डालें और दो मिनट तक तेज आंच में पकाएं लेकिन इसके बाद आंच धीमी कर दें.- जब घी से मक्खन अलग होने लगे तो उसमें आधा चम्मच चीनी डाल दें.इसे भी पढ़ें : कंप्‍यूटर पर काम करते-करते थक गई हैं आंखें तो करें ये काम, तुरंत मिलेगा आराम - जब मलाई घी से काफी अलग दिखने लगे तो उसमें एक चम्मच आटा डाल दें और 2 चुटकी नमक डाल दें. ऐसा करने से तेजी से घी अलग होने लगेगा. धीमे आंच में इसे चलाते रहें.-जब मक्खन गुलाबी हो जाए और घी निकल जाए तो गरम गरम ही इसे छन्नी से छान लें.-आप चाहें तो घी को महीन पतले सूती कपड़े से भी छानकर निकाल सकते हैं.- आप इसे प्‍लास्टिक जार की जगह कांच के जार में रखें.