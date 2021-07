इन फैशन टिप्स को करें फॉलो, तो हमेशा दिखेंगी स्टाइलिश और ग्लैमरस

Girls Fashion Tips For Stylish And Glamorous Look: यूथ ट्रेंड के साथ चलना पसंद करता है. ऐसे में फैशन, स्‍टाइल (Style) और ग्‍लैमर हर लड़के और लड़कियों को आकर्षित करता है. लड़कियां इसके लिए अपने वार्डरोब को अपडेट भी समय समय पर करती रहती हैं लेकिन कई बार बड़े कलेक्‍शन के बावजूद वे संतुष्‍ट नहीं हो पातीं. इसकी वजह है लुक (Look) को बदलने में एक्‍सपेरिमेंट नहीं करना. अगर आप भी ऐसी समस्‍या से जूझती हैं और ग्‍लैमरस और फैशनेबल लुक पाने के लिए अपने ड्रेसेस के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं तो यहां आपके लिए यहां कुछ खास और सिंपल टिप्‍स (Tips) दिए जा रहे हैं. इन टिप्‍स को अपनाकर आप आसानी से अपने सिंपल लुक को भी स्‍टाइलिश और ग्‍लैमरस लुक दे सकती हैं.

1.बेल्ट्स का करें इस तरह यूज़

आपने नॉर्मल ड्रेस के साथ अगर बेल्‍ट यूज करती हैं तो यह आपके लुक को बोल्‍ड बनाएगा. मसलन आप कुछ बेल्टेड ड्रेस अपने वार्डरोब में रखें. तरह तरह के बेल्‍ट आप अपने रेगुलर जीन्स और टी-शर्ट के साथ भी कैरी कर सकती हैं. इसके अलावा किसी मैक्‍सी ड्रेस के साथ भी आप इसे पेयर कर सकती हैं.

2. ब्वॉयफ्रेंड जींस का है ट्रेंड

अगर आप कैजुअल के साथ स्‍टाइलिश लुक चाहती हैं तो आप ब्वॉयफ्रेंड जींस जरूर ट्राई करें. ब्वॉयफ्रेंड जींस बॉडी फिटिंग टॉप के साथ कैरी कर सकती हैं. आप इसे क्रॉप शर्ट के साथ भी कैरी करें तो स्‍टाइलिश लुक आएगा. इसके साथ आप ब्राइडेड बेल्‍ट कैरी कर सकती हैं. इस जींस को थोड़ा हाई वेस्‍ट पर कैरी करें.

3.डेनिम जैकेट है एवरग्रीन

डेनिम जींस का आप अपने किसी भी रेगुलर ड्रेस के साथ कैरी करें तो ये लुक को स्‍टाइलिश बना देता है. आप इसे अगर अपने इंडियन ड्रेस यानी कि स्लिट कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती या किसी भी अन्य पैटर्न वाली कुर्ती के साथ कैरी करें तो यह आपके लुक को हाइप लेगा. आप इसे टी-शर्ट और जींस के साथ तो पहन ही सकती हैं.

4.कूल है पलाजो पैंट्स

पलाजो पैंट्स इन दिन फैशन में इन है. यह कंफर्टेबल और स्‍टाइलिश दोनों है. आप अपने वेस्टर्न टॉप या इंडियन कुर्ती के साथ पेयरिंग कर सकती हैं. इसे फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनो ही ओकेजन में कैरी किया जा सकता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)