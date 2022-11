हेयर केयर में ऐसे करें ग्लिसरीन का इस्तेमाल, सर्दियों में भी प्रॉब्लम फ्री बने रहेंगे बाल

हाइलाइट्स ग्लिसरीन को शहद और जैतून के तेल में मिलाकर लगाने से हेयर फॉल कंट्रोल करने में मदद मिलती है. दोमुंहे बालों से छुटकारा पाने के लिए भी आप जैतून के तेल में ग्लिसरीन मिलाकर लगा सकते हैं.

Tips to apply glycerin on hair in winter: स्किन केयर में ग्लिसरीन का इस्तेमाल काफी कॉमन होता है. खासकर सर्दियों में त्वचा से जुड़ी कई परेशानियों से निजात पाने के लिए लोग ग्लिसरीन की मदद लेना पसंद करते हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में स्किन ही नहीं बल्कि बालों पर भी ग्लिसरीन (Glycerin) का उपयोग बेहद कारगर साबित होता है. जी हां, सर्दियों के दौरान हेयर केयर में ग्लिसरीन का इस्तेमाल बालों की कई प्रॉब्लम को दूर करने का काम करता है. ग्लिसरीन को सर्दियों का बेस्ट मॉइश्चराइजिंग एजेंट माना जाता है. जिसके चलते ग्लिसरीन त्वचा का रूखापन दूर करके नमी बरकरार रखने में सहायक होती है.

सर्दी के मौसम में बालों पर भी ग्लिसरीन का इस्तेमाल बेहद फायदेमंद होता है. तो आइए जानते हैं सर्दियों में बालों पर ग्लिसरीन का इस्तेमाल और इसके कुछ फायदों के बारे में.

डैंड्रफ से पाएं छुटकारा

सर्दियों के समय बालों मे डैंड्रफ की समस्या शुरू हो जाती है. ऐसे में डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल बेस्ट हो सकता है. इसके लिए कोकोनट ऑयल में ग्लिसरीन मिक्स करके हेयर मसाज करें और 2 घंटे बाद साफ पानी से हेयर वॉश कर लें. हफ्ते में 2 बार ये फॉर्मूला अपनाने से आपका डैंड्रफ कम होने लगेगा.

तेजी से बढ़ेंगे बाल

सर्दी के मौसम में डैंड्रफ और ड्राइनेस के चलते हेयर फॉल भी आम हो जाता है. ऐसे में ग्लिसरीन बालों को नरिश करके हेयर फॉल कंट्रोल करने में मदद करती है. जिससे बालों की ग्रोथ भी तेजी से होने लगती है. इसके लिए ग्लिसरीन में 2 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच शहद मिलाकर गीले बालों पर अप्लाई करें और 20 मिनट बाद साफ पानी से हेयर वॉश कर लें. बेहतर नतीजों के लिए हफ्ते में दो बार इस नुस्खे को ट्राई करें.

दोमुंहे बालों को कहें गुडबाय

सर्दियों में कई लोगों को हेयर डैमेज और दोमुंहे बालों की समस्या से भी रूबरू होना पड़ता है. ऐसे में ग्लिसरीन का इस्तेमाल डैमेज हेयर को रिपेयर करके दोमुंहे बालो को कम करने में सहायक होता है.

इसके लिए जैतून के तेल में ग्लिसरीन मिलाकर बालों पर लगाएं. इससे आपको दोमुंहे बालों से राहत मिलेगी और आपके बाल जड़ से मजबूत बनेंगे.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

