How To Use Turmeric For Hair: किचन में रोज इस्‍तेमाल होने वाला हल्‍दी के बारे में आपने सुना ही होगा. यह खाने के स्‍वाद को तो बढ़ाती ही है, सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होती है. इसका इस्‍तेमाल स्किन की कई समस्‍याओं को ठीक करने और खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी किया जाता रहा है, लेकिन आपको बता दें कि आप बालों की सेहत को ठीक करने के लिए भी हल्‍दी यानी गोल्‍डन स्‍पाइस का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. हाल ही के शोधों में पाया गया है कि यह बालों के लिए हेयर टॉनिक की तरह काम करती है और हेयर ग्रोथ में काफी मदद करती है. इसके इस्‍तेमाल से सिर और स्‍कैल्‍प के ब्‍लड सर्कुलेशन को बेहतर किया जा सकता है और यह एंटी-डैंड्रफ ट्रीटमेंट की तरह भी काम करती है. हेयर केयर में हल्‍दी के इस्‍तेमाल से बालों का रंग भी बरकरार रहता है. तो आइए जानते हैं कि आप हल्‍दी को अपने हेयर केयर में किस तरह शामिल कर सकते हैं.

हल्‍दी का हेयर मास्‍क इस तरह बनाएं

अंडा हल्‍दी हेयर मास्‍क

एक कटोरी में 2 अंडा और 2 चम्‍मच शहद मिलाएं और इसमें 2 चम्‍मच हल्‍दी पाउडर डाल लें. अब तैयार हुए इस मिश्रण को अच्‍छी तरह से फेट लें. अब इसे बालों की जड़ों और सिर में लगाएं. आधे घंटे बाद ठंडे पानी और शैंपू से बालों को धो लें. इस हेयर पैक का प्रयोग सप्ताह में एक बार किया जा सकता है.

कोकोनट तेल हल्‍दी हेयर मास्‍क

एक बाउल में 4 चम्‍मच नारियल तेल और 1 से 2 कच्‍ची हल्दी की गांठ को पीसकर डालें. अब तेल को 2 मिनट तक गर्म करें. जब तेल गर्म हो जाए तो हल्दी को निचोड़कर सारा तेल निकाल लें. जब तेल ठंडा हो जाए तो इसे बालों में लगाएं. 15 मिनट बाद बाल शैम्‍पू से धो लें. सप्ताह में एक बार इस हेयर पैक को लगाएं.

हल्‍दी हेयर स्‍प्रे

अगर आप हेयर केयर के लिए समय नहीं निकाल पा रहे तो आप एक कप पानी में एक चम्‍मच हल्‍दी पाउडर डालें और थोड़ा सो एलोवेरा जेल डालें. अब इसे मिलाकर एक स्‍प्रे बोतल में डाल लें. इसे आप अपने बालों की जड़ों में स्‍प्रे करें और 1 घंटे बाद बाल को धो लें.

