अगर आप लेदर (Leather) के जैकेट, जूते या बेल्‍ट के शौकीन हैं और बिना सोचे-समझे इन्‍हें खरीद लेते हैं तो इनके रखरखाव और देखभाल (Guide To Take Care Of Leather) का भी खास ध्‍यान रखना जरूरी है. क्लासी और हार्ड वियरिंग दिखने वाले ये कपड़े और सामान दरअसल बहुत ही नाजुक होते हैं और रखरखाव में थोड़ी भी लापरवाही होने पर ये खराब हो जाते हैं. ऐसे में इनका अधिक वक्त तक इस्तेमाल किए जा सके, इसके लिए कुछ खास बातों को ध्‍यान में रखने की जरूरत होती है. हम यहां आपके लिए लेदर के कपड़ों और एक्सेसरीज (Leather Clothes And Accessories) की देखभाल के लिए बहुत ही अच्छी टिप्स लेकर आए हैं. इन टिप्स को फॉलो कर आप इनका खास ख्‍याल रख सकेंगे और लंबे समय तक इन्‍हें कैरी कर सकेंगे.- यदि आप लेदर के कपड़ों को लंबे समय तक फ्रेश रखना चाहते हैं तो उन्हें महीनों स्‍टोरेज में बंद ना रखें. कुछ कुछ दिनों पर बाहर निकाल कर धूप हवा दिखाते रहें.- जहां तक हो सके लेदर के कपड़ों को हैंगर में टांगें और कॉटन के कवर में रखें. ऐसा करने से यह आपस में चिपकेंगे नहीं और खराब नहीं होंगे.- लेदर जैकेट, वॉलेट, हैंडबैग या जूते का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें सूखे कपड़े से साफ जरूर करें. दरअसल, लेदर ऑयली प्रोडक्‍ट्स को सोख लेता है जिससे ये बदरंग हो सकते हैं.-लेदर के वॉलेट में अधिक सामान ना रखें. दरअसल लेदर अपना आकार बदल सकता है और आपका खूबसूरत वॉलेट बर्बाद हो सकता है.-लेदर के कपड़ों और एक्सेसरीज को सूखी और ड्राई जगह पर रखें. लेकिन डायरेक्‍ट धूप में स्‍टोर करने से बचाएं.- लेदर के हैंडबैग को टांग कर ना रखें. ऐसा करने से बैग की स्ट्रैप खिंच जाती है और जल्‍दी खराब हो सकती है.- लेदर के जूते और हैंडबैग को नैचुरल फैब्रिक से बने पिलो कवर में स्‍टोर कर सकते हैं. आप जूतों के स्ट्रैप को खोल कर रखें. ऐसा करने पर बकल पर इसके निशान नही पड़ेंगे.- अगर आपके लेदर के कपड़े पर कोई दाग लग जाए तो उसे तुरंत साफ करें.- किसी तरह के हीटिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें.- यदि लेदर पर इंक का दाग लगा है तो इसे एल्‍कोहल से साफ करें. अगर तेल का दाग लगे तो आप इसके लिए कॉर्नस्टार्च का प्रयोग कर सकते हैं.- लेदर को ब्रश की जगह सॉफ्ट कपड़े से साफ करें.- इन्‍हें हर 6 महीनों में एक्‍स्‍ट्रा केयर की जरूरत होती है. अपने लेदर के कपड़ों पर स्पेशल लेदर स्प्रे का इस्तेमाल करें और क्लीनिंग प्रोडक्ट पर दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें. कपड़ों के अंदरूनी हिस्‍से में पहले इन प्रोडक्‍ट को ट्राई करें, इसके बाद ही उपरी हिस्‍से पर इन्‍हें लगाएं.- लेदर की चीजों पर केमिकल क्लीनर और कंडिशनर आदि का इस्तेमाल ना ही करें. जरूरत पड़ने पर ड्राईक्‍लीन करा लें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)