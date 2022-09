धनिया पत्ती, पुदीना, करी पत्ता को रखना है फ्रेश तो शेफ विकास खन्ना के ये ट्रिक्स आएंगे काम, देखें वीडियो

Tricks to Store Herbs Fresh: आप सब्जी खरीदने जाते हैं और सब्जी वाले से ढेर सारी धनिया पत्ती, पुदीना, पार्सले, करी पत्ता आदि खरीद लेते हैं. कई बार इनका इस्तेमाल हर दिन नहीं हो पाता है और ये फ्रिज में रखे-रखे खराब हो जाते हैं. सूख या फिर गल जाते हैं. ये हर्ब्स बहुत हेल्दी होती हैं और खाने का स्वाद भी बढ़ाती हैं, लेकिन इन्हें अधिक दिनों तक फ्रेश रखना काफी मुश्किल होता है. कई बार इनकी पत्तियां रखे-रखे सड़-गल जाती हैं और आपको इसे मजबूरी में फेंकना पड़ जाता है. यदि आप चाहते हैं कि ये हर्ब्स कम से कम 7-8 दिनों तक फ्रेश रहें, तो मशहूर शेफ विकास खन्ना के ये आसान ट्रिक्स आएंगे आपके बेहद काम.

दरअसल, शेफ विकास खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हर्ब्स को फ्रेश रखने के ट्रिक्स बताए हैं. उन्होंने इसके लिए एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसे देखकर आप भी आसानी से ये नुस्खा आजमा सकते हैं. इन हर्ब्स को फ्रेश रखने का ये ट्रिक सिर्फ 27 सेकेंड का है. इतने कम समय में आप हर्ब्स के साथ ही इन्हें खरीदने में लगे पैसों को भी बर्बाद होने से बचा सकते हैं. शेफ के इस ईजी ट्रिक्स को ट्राई करके देखें और फ्रिज में 8-10 दिनों तक रखें इन हर्ब्स को बिल्कुल तरोताजा और हरा-हरा.

हर्ब्स को फ्रेश रखने के लिए करें ये काम

शेफ विकास खन्ना ने हर्ब्स को ताजा रखने के लिए बेहद ही आसान तरीका बताया है. एक गिलास, पानी और हर्ब्स लें. हर्ब्स में ज्यादातर लोग पुदीना, धनिया पत्ती, पार्सले, करी पत्ते, तुलसी, डिल, ओरिगैनो आदि का इस्तेमाल करते हैं. आपके पास जो भी हर्ब है, उसे लें. गिलास में पानी भरें. इसमें हर्ब्स के तनों को डुबाकर रख दें. अब एक प्लास्टिक बैग से हर्ब को कवर कर दें. प्रत्येक 48 घंटे के बाद पानी बदल दें. इससे पुदीना, धनिया, करी पत्ता सब तरोताजा रहेंगे और इनकी खुशबू और रंग भी बरकरार रहेगी. कई बार मार्केट से खरीदने पर इनमें काफी मिट्टी लगी होती है. आप चाहें तो इसे पहले अच्छी तरह से पानी से साफ कर लें. फिर इन्हें फ्रेश रखने का ये तरीका ट्राई करें.

A trick that truly works.

I was experimenting on ways to increase the shelf life of bananas.

Wrapping the stem with plastic wrap or covering it with wet tissue. pic.twitter.com/bjX1xKyZzP

— Vikas Khanna (@TheVikasKhanna) December 20, 2020