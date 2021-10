अपने शैंपू में इन चीजों को मिलाकर बालों को करें साफ, महीनेभर में बाल दिखेंगे लंबे

Add These Ingredients In Your Regular Shampoo For Faster Hair Growth : व्‍यस्‍त होती लाइफ में खुद के लिए वक्‍त निकालना आसान काम नहीं है. ऐसे में लंबे, काले और घने बाल की चाहत को पूरा करना किसी के लिए भी मुश्किल टास्‍क होता है. बढ़ते प्रदूषण और बिजी लाइफ स्‍टाइल का प्रभाव हमारे बालों पर पड़ता है और सही केयर के अभाव में ये कमजोर होकर गिरने लगते हैं. इसके अलावा इनका ग्रोथ रुक जाता है और इस समस्‍या को ठीक करने के लिए काफी मशक्‍कत करनी पड़ती है. लेकिन आपको बता दें कि आप बिना किसी एक्‍स्‍ट्रा अफर्ट के भी बालों की सही देखभाल कर सकते हैं. यहां हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिसकी मदद से आप बिना किसी मेहनत और समय के बालों की ग्रोथ (Hair Growth) को बढ़ा सकते हैं. इसके लिए आपको केवल अपने नियमित शैम्पू (Shampoo) में कुछ चीजों को मिलाना होता है. तो आइए जानते हैं कि किन नेचुरल चीजों (Ingredients ) की मदद से बालों की ग्रोथ को ठीक कर सकते हैं.

1.एसेंशियल ऑयल्स का प्रयोग

एसेंशियल ऑयल बालों का झड़ना रोकते हैं और बालों के रोम में रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं , जिस वहज से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है. इसके लिए आप लैवेंडर, मेहंदी, पुदीना और टी ट्री एसेंशियल ऑयल का प्रयोग हेयर केयर के रूप में कर सकते हैं. इसे प्रयोग में लाने के लिए आप किसी भी एसेंशियल ऑयल की 3-4 बूंदों को अपने नियमित शैम्पू में मिलाएं और सामान्य शैंपू की तरह इस्तेमाल करें.

2.ऑलिव और अरंडी ऑयल का प्रयोग

ये दोनों ही तेल हेयर केयर के लिए वरदान हैं. ये बालों को नॉरिश करते हैं और मजबूत बनाते हैं. आप अपने शैम्पू में 1 चम्मच जैतून या अरंडी का तेल मिलाएं और शैम्पू के रूप में उपयोग करें. आपको बाल टूटने से बचेंगे और वे हेल्‍दी रहेंगे.

3.प्याज के रस का प्रयोग

प्‍याज में सल्‍फर होता है जो एंटीफंगल और एंटी बैक्‍टीरियल गुण से भरपूर होता है. ये बालों की जड़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. ऐसे में जब भी शैंपू करें तो उसमें प्‍याज का एक चम्‍मच रस मिलाएं और प्रयोग करें. बाल घने और मजबूत बनेंगे.

4.नींबू का प्रयोग

नींबू में मौजूद विटामिन सी बालों के लिए काफी गुणकारी होते हैं. आप शैंपू करने से पहले शैंपू में एक चम्‍मच नींबू का रस मिलाएं और इन्‍हें सामान्‍य तरीके से प्रयोग करें. बाल स्लिकी शाइनी और लंबे होंगे.

5.एलोवेरा जूस का प्रयोग

एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जूस लें और इसे शैंपू में मिलाएं. इसके बाद इन्‍हें शैंपू की तरह प्रयोग करें. एलोवेरा जूस बालों को हाइड्रेटेड रखते हैं और रूसी की समस्‍या को दूर करते हैं. इसके अलावा बालों के विकास को तेज करने में भी ये काफी फायदेमंद हैं.

6.गुलाब जल का प्रयोग

गुलाब जल, चावल का पानी, और एप्पल साइडर विनेगर जैसे कुछ तरल पदार्थ बालों की देखभाल करते हैं। गुलाबजल (1 बड़ा चम्मच), बालों को मॉइस्चराइज़ करता है, पीएच स्तर को बनाए रखने में मदद करता है और सिर पर अतिरिक्त तेल को कम करता है।

7.चावल के पानी का प्रयोग

चावल का पानी अमीनो एसिड, विटामिन, खनिज, और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होता है, जो आपके बालों को मजबूती देता हैं। सेब के सिरका में आवश्यक विटामिन और खनिज होते हैं जो बालों में फ्रिज़ कम करते हैं।(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)