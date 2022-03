Mustard Oil For Hair: बालों के लिए सरसों का तेल है बहुत फायदेमंद, लेकिन हो सकते हैं गंभीर नुकसान भी

How To Use Mustard Oil For Hair : अगर आपके बाल ड्राई, डल और फ्रिजी हो गए हैं तो सरसों के तेल (Mustard Oil) का मसाज आपके बालों को काफी फायदा पहुंचा सकता है. सरसों के तेल में भरपूर मात्रा में मोनोअनसेचुरेटेड फैट, पॉलीअनसेचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट होता है जो बालों की डीप कंडीशनिंग के लिए काफी फायदेमंद हैं. बालों में सरसों के तेल के इस्‍तेमाल से बाल (Hair) आसानी से नरिश, शाइनी और सॉफ्ट बनते हैं. यही नहीं, इसके इस्‍तेमाल से हीट डैमेज, दोमुहे बाल, फ्लैकी स्‍कैल्‍प की समस्‍या भी ठीक हो जाती है. सरसों के तेल में एंटी बैक्‍टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो बालों में रूसी की समस्‍या को भी दूर करता है. इतने सारे गुणों के बावजूद अगर आप इसका इस्‍तेमाल गलत तरीके से करते हैं तो बालों के लिए ये नुकसान (Side Effects) भी कर सकता है. तो आइए जानते हैं कि बालों को किसी तरह का नुकसान ना हो इसके लिए हमें हेयर केयर में सरसों के तेल के इस्‍तेमाल से पहले किन बातों को जानना जरूरी है.

बालों में सरसों का तेल लगाते समय न करें ये गलतियां

पैच टेस्ट न करना

सरसों तेल को इस्तेमाल करने से पहले एक पैच टेस्ट जरूर कर लें. ऐसा करने से अगर इससे कोई एलर्जी होगी तो आप इसके साइड इफेक्‍ट से बच सकेंगे.

ऑयली स्कैल्प पर लगाना

अगर आपके स्कैल्प ऑयली हैं तो इसका इस्‍तेमाल ना करें. ऐसा करने से सरसों का गाढ़ा तेल त्वचा के पोर्स को ब्लॉक कर देता है और हाइड्रेशन में कमी लाता है.

रात भर लगाए रखना

कई लोग बालों में सरसों तेल लगाकर रात भर छोड़ देते हैं जिसकी वजह से तेल के ऑयली मॉलिक्यूल्स चिपके रहते हैं और शैंपू करने पर भी नहीं निकलते. इसलिए शैंपू करने से आधा घंटा पहले इसे बालों में लगाएं.

ठंडा तेल लगाना

सरसों तेल हमेशा गर्म करके ही बालों पर लगाना चाहिए.ऐसा करने से चिपके हुए फैट मॉलिक्यूल्स अलग-अलग हो जाते हैं और ये हल्का हो जाता है. जिससे ये बालों की रोम में ये आसानी से एब्‍जॉर्ब हो पाता है और बाल नरिश होता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

