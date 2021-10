हेयर डाई से बढ़ जाता है समय से पहले सफेद बाल होने का खतरा? जानिए सच

Is Hair Color Responsible For Premature Graying Of Hair : शरीर में न्‍यूट्रिशन की कमी, अतिरिक्‍त तनाव, हार्मोनल बदलाव, प्रदूषण आदि वे कारण हैं जिनकी वजह से बाल कम उम्र में ही सफेद होने लगते हैं. लेकिन इन्‍हें छुपाने के लिए लोग हेयर कलर (Hair Colour) का सहारा लेते हैं जो इसका एक टेम्‍पररी उपाय है. ऐसा करने से जो बाल काले हैं उन्‍हें भी नुकसान हो सकता है और धीरे धीरे वे भी काले से सफेद (Graying Hair) होने लगते हैं. शोधों में पाया गया है कि अगर आप भोजन में पर्याप्‍त विटामिन्‍स का सेवन करें तो बाल दोबारा से काले हो सकते हैं.

मेडिकल न्‍यूज टुडे के अनुसार, अगर हम लगातार केमिकल युक्‍त प्रोडक्‍ट यानी शैंपू, कंडिशनर, हेयर कलर आदि का बालों पर प्रयोग करते रहें तो यह प्रीमेच्‍योर हेयर ग्रेइंग का कारण बनते हैं. हेयर डाई में हाइड्रोजन पेरॉक्‍साइड होता है जो बालों के लिए खतरनाक केमिकल होता है. इसके अलावा स्‍मोकिंग भी हेयरग्रेइंग का कारण बनता है.

इसलिए बालों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है हेयर कलर

1.लीड एसिटेट

कई हेयर डाइ में लीड एसिटेट मौजूद होता है जो बालों को गहरा रंग देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है. ये बालों में मेलानिन को नुकसान पहुंचते हैं और प्रीमेच्योर ग्रेइंग का कारण बनते हैं.

इसे भी पढ़ें : बालों को प्रॉब्‍लम फ्री रखने के लिए इस तेल का करें इस्‍तेमाल, जानें इसके फायदे

2.पीपीडी

कई हेयर डाई में पीपीडी यानी पी- फिनायलेनेडाइमाइन का इस्तेमाल किया जाता है जो लंबे समय तक बालों में रंग को मेंटेन करता है. बता दें कि 75 प्रतिशत हेयर डाई में यह केमिकल मौजूद होता है. ये केमिकल बालों के अलावा फेफड़े, किडनी, लिवर और नर्वस सिस्टम पर भी बुरा असर डालता है.

3.अमोनिया

अमोनिया भी ज्यादातर हेयर डाई में पाया जाता है जिससे त्वचा संबंधी समस्याएं, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में संक्रमण जैसी दिक्कतें आ सकती हैं.

इसे भी पढ़ें : सोने से पहले मेकअप हटाना है बहुत जरूरी, वरना चेहरे पर आ सकता है जल्‍दी बुढ़ापा

डाई के बजाए करें ये काम

1.एंटीऑक्सीडेंट फूड

अगर आप भोजन में अधिक से अधिक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार लेते हैं तो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम कर सकता है और बाल दोबारा काले हो सकते हैं. इसके लिए आप रोज ताजे फल और सब्जियां, ग्रीन टी, जैतून का तेल, मछली आदि का सेवन करें.

2.विटामिनयुक्‍त भोजन

भोजन में उन चीजों को शामिल करें जिनमें भरपूर विटामिन्‍स हों. सी फूड, अंडे और मांस विटामिन बी-12 के अच्छे स्रोत हैं जबकि दूध, सैलमन और पनीर में विटामिन डी पाया जाता है.