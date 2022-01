New Year Hair Care Resolution: नये साल पर खुद से करें ये वादा, शैंपू के विज्ञापन की तरह बाल दिखेंगे खिले-खिले

Hair Care Resolution For New Year: अपनी बुरी आदतों को छोड़ने औेर उन पर विचार करने के लिए 1 जनवरी से बेहतर कोई दिन नहीं होता. ऐसे में नए साल (New Year) खुद से कुछ वादे कर आप अपने लाइफ स्‍टाइल में कुछ अच्‍छी आदतों को शामिल कर सकते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे न्‍यू ईयर रेजोल्‍यूशन (Resolutions) बता रहे हैं जिन्‍हें अपनाकर आप अपने बालों (Hair Care) की समस्‍याओं को दूर कर सकते हैं और पूरे साल बालों को बाउंसी और खूबसूरत बनाए रख सकते हैं.

यही नहीं, ये सिंपल बदलाव आपको मानसिक रूप से पॉजिटिव रहने में भी मदद करेंगे और हर साल बालों पर होने वाले महंगे ट्रिटमेंट से भी बचाएंगे. तो आइए जानते हैं कि आप बालों की बेहतर देखभाल के लिए इस नए साल पर कौन सा हेयर केयर रेजोल्‍यूशन ले सकते हैं.

बालों की देखभाल के लिए लें न्‍यू ईयर हेयर रेजोल्यूशन (Hair Care Resolution For New Year)

1.वीकली नरीशिंग मास्‍क

वैसे तो हर सप्‍ताह आप शैंपू और कंडीशनर आदि लगाते ही होंगे. लेकिन जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है इन्‍हें अधिक रिच कंडिशनिंग की जरूरत पड़ती है. ऐसे में आप वीकली नरीशिंग मास्‍क का इस्‍तेमाल करें. आप इसके लिए होम रेमेडीज का उपयोग कर सकते हैं. मसलन, दही हेयर मास्‍क, ऑयलिंग हेयर मास्‍क आदि.

2.प्रोटीन और आयरन रिच फूड

इस साल आप खुद से ये वादा करें कि रोज अपने ब्रेकफास्‍ट मे प्रोटीन और आयरन रिच हेल्‍दी फूड को शामिल करेंगे. ऐसे फूड बालों की ग्रोथ और बेहतर हेल्‍थ के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं. आप अपने डाइट में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए से भरपूर भोजन को भी शामिल करें.

3.नो हीटिंग टूल्‍स

अगर आप अपने बालों को स्‍ट्रेट या कर्ली करने के लिए हीटिंग टूल्‍स का इस्‍तेमाल बहुत अधिक करते हैं तो इस साल यह वादा करें कि जहां तक हो सके अपने बालों को नेचुरल तरीके से कर्ली या स्‍ट्रेट करेंगी. इससे आपके बाल कम से कम डैमेज होंगे.

4.कैमिकल प्रोडक्‍ट का करें प्रयोग

इस साल यह आप प्रयास कर सकते हैं कि जहां तक हो सके कैमिकल फ्री हेयर प्रोडक्‍ट का इस्‍तेमाल करें और नेचुरल चीजों का इस्‍तेमाल करेंगे. ये बालों को कैमिकल के साइड इफेक्‍ट से बचा सकते हैं और बालों को प्रॉब्‍लम फ्री रख सकते हैं.

5.कम से कम बालों को धोएं

वैसे तो बालों को साफ-सुथरा रखना बहुत जरूरी है लेकिन अगर आप बालों को सप्‍ताह में तीन से चार बार धोते हैं तो इससे नेचुरल ऑयल बालों के स्‍कैल्‍प से कम होने लगते हैं और बालों का पीएच लेवल डिस्‍टर्ब हो जाता है. ऐसे में इस साल यह वादा करें कि बालों को सप्‍ताह में केवल 2 बार ही धोएंगे.

6.सिल्‍क का पिलो कवर

यह सुनने में अटपटा है लेकिन आपको बता दें कि सिल्‍के के पिलो कवर आपके बालों को टूटने से बचा सकते हैं. ऐसे में बेहतर होगा कि आप रात को सोने के लिए सिल्‍क कपड़े से बना पिलो कवर ही प्रयोग में लाएं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

