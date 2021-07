Avoid These Habits Its Bad For Hair: बालों की खूबसूरती बनाए रखने के लिए हम क्‍या क्‍या नही करते हैं. महंगे शैंपू, हाई क्‍वालिटी के हेयर केयर टूल्‍स, डेली हेयर केयर रूटीन फॉलो करना आदि. कई लोग तो बालों की खूबसूरती के लिए पार्लर में हजारों रुपये हर महीने खर्च करते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप अपनी कुछ आदतों (Habits) को बदल दें तो आपके बालों की आधी समस्‍या ठीक हो सकती है. जी हां, हमारी ही कुछ आदतों के कारण बाल (Hair) टूटने झड़ने लगते हैं और एक समय के बाद हाल ये हो जाता है कि इन्‍हें ठीक करने के लिए हम डॉक्‍टर के क्‍लीनिंग पर चक्‍कर काटने लगते हैं. ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि आपको अपनी रोजमर्रा की आदतों में किन आदतों को बदलने की जरूरत है.

1.गीले बालों को ड्रायर से सुखाना

कई लोग नहाने के बाद बालों को ड्रायर की मदद से सुखाते हैं. ड्रायर से निकलने वाली गर्म हवा बालों की नमी सोख लेती है और बाल रूखे होकर टूटने लगते हैं.

2.तौलिये से रगड़ कर पोछना

नहाने के बाद कई लोग मोटे तौलिए से बालों को रगड रगड कर पोछते हैं और इसी से टाइट बांध लेते हैं. आपकी इस आदत से बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं.

3.एलास्टिक हेयर बैंड का प्रयोग

आमतौर पर बालों को बांधने के लिए हेयर बैंड का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन अगर आप छोटे वाले एलास्टिक हेयर बैंड का प्रयोग बालों को बांधने के लिए कर रहे हैं तो ये आदत आज ही छोड़ दें. इनकी वजह से बाल टूटते हैं.

4.कंडीशनर को बालों की जड़ों में लगाना

कई लोग जानकारी के अभाव में बालों की जड़ों में भी कंडीशनर को लगाते हैं जो सही तरीका नही है. इस वजह से भी बाल कमजोर होते हैं और जल्दी टूटने लगते हैं.

5.बालों का गंदा रखना

कई महिलाएं लंबे बाल होने की वजह से कई कई दिनों तक बाल नहीं धोतीं. इस वजह से जड़ गंदे हा जाते हैं और धीरे धीरे इनमें बैक्‍टीरिया पनपने लगते हैं. ये बैक्‍टीरिया बालों को कमजोर बना देते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)