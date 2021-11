बालों को कर रहे हैं घर पर ब्लीच, तो भूलकर भी न करें ये गलतियां

Mistakes To Avoid While Bleaching Hair At Home : बालों की हाइलाइटिंग इन दिनों ट्रेंड में है. यंग लड़कियां ही नहीं, लड़के भी अपने बालों (Hair) को हाइलाइट करने के लिए हेयर ब्‍लीचिंग का प्रयोग खूब कर रहे हैं. यह दिखने में तो स्‍टाइलिश लुक देता ही है, आपकी पर्सनैलिटी को भी बोल्‍ड बनाता है. लेकिन अगर हेयर विशेषज्ञों की मानें तो बालों के लिए ब्‍लीच (Bleach) बहुत ही नुकसानदेह है. यह बालों को परमानेंट डैमेम तक कर सकता है और बालों में ड्राइनेस की समस्‍या आ सकती है. हालांकि अगर खास ख्‍याल रखा जाए तो आप बालों को इस डैमेज से बचा सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि घर पर बालों को ब्‍लीच करने से पहले किन गलतियों (Mistakes) को नहीं दुहराना चाहिए. जानें कुछ जरूरी सुझाव.

1.प्रयोग से पहले निर्देशों को पढ़ें

जब भी आप बालों पर ब्‍लीच करने जाएं तो प्रोडक्‍ट की पूरी जानकारी जरूर लें. ये जानकारी प्रोडक्‍ट के पैकेजिंग पर मौजूद होती है. अगर आप इसकी जानकारी के बिना प्रयोग करेंगे तो आप कुछ गलती कर सकते हैं.

2.पैच टेस्ट जरूरी

जब भी ब्लीच करने जाएं तो 10 मिनट पहले पैच टेस्ट जरूर करें. ऐसा करने से इसके साइड इफेक्‍ट से आप अपने बालों और स्किन को बचा सकते हैं.

3.सॉल्‍यूशन का जल्‍दी कर लें प्रयोग

ब्लीच के लिए जिन क्रीम को आप मिक्स कर रहे हैं उन्‍हें जितना जल्‍दी हो सके प्रयोग कर लें. अगर ये अधिक देर तक यानी घंटों हवा के संपर्क में रहे तो ये कैमिकल्‍स रिएक्‍ट कर सकते हैं और नुकसान पहुचा सकते हैं.

4.डीप कंडीशनिंग जरूरी

जब भी बालों को ब्लीच करने जाएं उससे पहले बालों की डीप कंडीशनिंग जरूरी है. अगर आपके बाल पहले से डैमेज हैं तो ब्लीच करने की गलती ना करें

5.दोबारा ना करें ब्लीच

अगर आप पहले से ब्लीच कराए हुए हैं तो दुबारा से उन पर ब्‍लीच ना करें. लगातार ऐसा करने से बालों को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है और बाल झड़ने या टूटने लगते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)