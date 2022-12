काफी कोशिशों के बावजूद नहीं रुक रहा हेयर फॉल तो इन 3 चीजों को कर सकते हैं ट्राई

हाइलाइट्स करी पत्ता इस्तेमाल करके बालों का झड़ना आसानी से कम कर सकते हैं. ग्रीन टी के पानी से हेयर वॉश करके बालों को स्ट्रॉन्ग और शाइनी रख सकते हैं.

Tips to Get Rid of Hair Fall: सर्दियों मे हेयर फॉल की प्रॉब्लम कई लोगों में आम होती है. ऐसे में बालों का झड़ना कम करने के लिए लोग कई महंगे हेयर केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. जिसके बाद भी हेयर फॉल से छुटकारा पाना ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है. हालांकि, अगर काफी कोशिशों के बावजूद हेयर फॉल (Hair fall) रुक नहीं रहा है तो कुछ नेचुरल चीजों को ट्राई करना आपके लिए काफी फायदेमंद नुस्खा साबित हो सकता है.

हेयर केयर में नेचुरल चीजों का इस्तेमाल काफी कॉमन होता है. खासकर सर्दियों में बालों पर कुछ प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करने से न सिर्फ बालों का झड़ना कम हो जाता है बल्कि बाल हेल्दी और शाइनी भी दिखने लगते हैं. तो आइए जानते हैं हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए नेचुरल नुस्खों के बारे में, जिन्हें ट्राई कर आप सर्दियों में भी बालों की बेस्ट केयर कर सकते हैं.

ऐसे कंट्रोल करें हेयर फॉल

मेथी की लें मदद

मेथी में मौजूद प्रोटीन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए और विटामिन सी बालों को पोषण देने का काम करता है. जिससे आपके बाल जड़ से मजबूत बनते हैं और बालों का झड़ना कम हो जाता है. ऐसे में 2 चम्मच मेथी को रात भर के लिए पानी में भिगा दें. अब सुबह मेथी को पीसकर बालों पर अप्लाई करें. इसके बाद सॉफ्ट टॉवल को गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ें और बालों पर अच्छी तरह से लपेट लें. अब 45 मिनट बाद बालों को साफ पानी से धो लें. बेहतर नतीजों के लिए हफ्ते में 2 बार इस नुस्खे को ट्राई करें.

करी पत्ते का इस्तेमाल करें

करी पत्ते को एंटी-ऑक्सीडेंट, प्रोटीन और कैरोटीन का बेस्ट सोर्स माना जाता है. जिसके चलते करी पत्ता बालों का झड़ना कम कर हेयर ग्रोथ में भी मददगार होता है. ऐसे में करी पत्ते के नारियल के तेल या अन्य हेयर ऑयल में डाल दें. अब तेल को हल्का गुनगुना कर बालों पर हेयर मसाज करें और सुबह उठने के बाद शैंपू से बाल धो लें. इससे आपको हेयर फॉल और सफेद बालों से भी छुटकारा मिल जाएगा साथ ही आपके बाल नेचुरली ब्लैक होने लगेंगे.

ग्रीन टी ट्राई करें

एंटी-ऑक्सीडेंट, विटामिन बी और विटामिन सी से भरपूर ग्रीन टी भी हेयर फॉल कंट्रोल करने में मददगार होती है. साथ ही ग्रीन टी बालों के लिए नेचुरल कंडीशनर का भी काम करती है. ऐसे में 2-3 ग्रीन टी बैग्स को पानी में उबालकर ठंडा कर लें.

अब इस पानी से हेयर वॉश करें और फिर ताजे पानी से बालों को धो लें. हफ्ते में 4 बार ये नुस्खा आजमाने से बालों का झड़ना कम हो जाएगा और आपके बाल शाइनी दिखने लगेंगे.

