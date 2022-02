Different Types Of Kisses And Their Meanings : वैलेंटाइन्‍स वीक (Valentine Week) शुरू हो चुका है और 13 फरवरी को दुनियाभर में किस डे (Kiss Day) कपल्‍स सेलिब्रेट करेंगे. दरअसल प्‍यार को जताने का ये एक बहुत ही स्‍पेशल तरीका है. कहते हैं कि अगर आपके पास अपने प्‍यार को अभिव्‍यक्‍त करने का शब्‍द नहीं मिल रहा तो हजारों शब्‍दों को एक खूबसूरत किस की मदद से आप सेकंड भर में महसूस करा सकते हैं. यह आपके रिलेशनशिप को मौन रूप से मजबूत बनाता है और दो आत्‍माओं को एक दूसरे से कनेक्‍ट रखने का काम करता है. अब यह समझना होगा कि किस करने का सही समय कब होना चाहिए और किस तरह के चुंबन से आप अलग-अलग फीलिंग्‍स को शो कर सकते हैं. तो आइए यहां हम आपको बताते हैं अलग-अलग किस करने के तरीकों (Different Types) और इसके मतलब (Meaning) के बारे में.

किस (Kiss) करने के अलग-अलग तरीके और इसके अर्थ

1.माथे पर किस करना

माथे पर अगर आप किस करते हैं तो ये अपनेपन का अहसास दिलाती है. यह एहसास दिलाती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हमेशा ही रहूंगा. ये किस का तरीका दरअसल एक अटल वादे की तरह है.

इसे भी पढ़ेंः Valentine Calendar 2022: जान लें वैलेंटाइन वीक लिस्ट, ऐसे इजहार करें अपना प्यार

2.हैंड किस

ये आपके प्रति रिस्‍पेक्‍ट को दर्शाता है. ये किस दरअसल काफी रोमांटिंक होता है और किसी भी ओकेजन को स्‍पेशल बनाने में काफी काम आता है.

3.फ्रेंच किस

फ्रेंच किस एक पैशिनेट किस है. फ्रेंच किस में पार्टनर लिप्‍स और टंग से अपने पार्टनर को किस करते हैं. यह मोमेंट काफी पर्सनल होता है जो उनके बीच के रिश्‍तों की मजबूती पर मुहर लगाता है.

4.सिंगल लिप किस

सिंगल लिप किस आपकी अपने पार्टनर के लिए केयर को शो करता है. इसमें पार्टनर के एक लिप को kiss किया जाता है जो बहुत ही जेंटल होती है और अपने रिश्‍ते के लिए परवाह को शो दिखाता है.

5.स्‍पाइडरमैन किस

ये किस स्‍पाइडर मूवी आने के बाद काफी चर्चा में आया. इसमें आपके पार्टनर का चेहरा उल्टी दिशा में होता है और दोनों एक ही समय में एक दूसरे के लोअर लिप पर किस करते हैं. ये भी रोमांटिंक किस की कैटैगरी में आता है.

इसे भी पढ़ेंः Valentine’s Day 2022 Gifts: इस वैलेंटाइन डे पर अपने मेल पार्टनर को दें ये खास गिफ्ट्स, यादगार बनेगी आपकी शाम

6.नेक बाइट किस

नेक बाइट किस में आप अपने पार्टनर को नेक एरिया में किस करते हैं. यह आपके पार्टनर को तुरंत मदहोश कर सकता है और आपकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित कर सकता है.

7.वैम्‍पायर किस

वैम्‍पायर किस भी कपल्‍स के बीच काफी प्रचलित है. ये पैशिनेट होने के साथ आपके शरीर पर निशान जिन्हें love bites कहा जाता है, छोड़ जाती है. इसे वाइल्‍ड लव कैटेगरी में गिन सकते हैं.

8.जॉ लाइन किस

जॉ लाइन किस में आप अपने पार्टनर की जॉ लाइन पर किस करते हैं और टच करते हैं. इसमें भी ऐसा महसूस होता है कि आप किसी और दुनिया में पहुंच गए हो.

9.ईयर लॉब किस

हमारे कान और उसके आसपास की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होते हैं. ऐसे में जब आप अपने पार्टनर के इयरलॉब के पास किस करते हैं तो ये वाइल्‍ड फीलिंग देता है.

10.एस्किमो किस

एस्किमो किस में आप अपने पार्टनर की नाक से अपनी नाक जेंटल स्‍ट्रोक में छूते हैं. इस चुंबन में प्यार के साथ शरारत भरी होती है.

Tags: Lifestyle, Relationship, Valentine week