Happy New Year 2021: न्यू ईयर पर दोस्तों, रिश्तेदारों को भेजें नए साल के ये शुभकामना संदेश

नए साल में हर कोई अपने दोस्तों रिश्तेदारों के प्रति खुशी का इजहार करना चाहता है और लोग अपनों को नए साल की शुभकामनाएं भी भेजते हैं. कुछ लोग अपनों के प्रति प्रेम जताने के लिए फूल भेजते हैं, कुछ ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं तो कुछ लोग मोबाइल मैसेज का इस्तेमाल करते हैं. आइए आज आपको बताते हैं कुछ ऐसे न्यू ईयर मैसेज जिनके जरिए आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को नए साल की शुभकामनाएं दे सकते हैं.भूल जाओ बीते हुए कल को,दिल में बसा लो आने वाले पल को,खुशियां लेकर आयेगा आने वाला कल.नये साल की ढ़ेरों शुभकामनाएं. (Happy New Year 2021)कल नई सुबह इतनीसुहानी हो जाएआपके दुखों की सारी बातेंपुरानी हो जाएंदे जाए इतनी खुशियांये दिन आपकोकि ख़ुशी भी आपकीमुस्कुराहट कीदीवानी हो जाएं.नव वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाए. (Happy New Year 2021)खुल जाए आपकी किस्मत का तालाहमेशा आप पर मेहरबान रहे ऊपर वालायही दुआ करता है आपका ये चाहने वालानया साल मुबारक. (Happy New Year 2021)हम दुआ करते हैं कि इस नये साल कि हर सुबह आपकी उम्मीद जगायें,हर दोपहर विश्वास दिलाये,हर शाम खुशिया लाये,और हर रात सुकून से भरी हो.नये साल की हार्दिक शुभकामनाएं. (Happy New Year 2021)सूरज की तरह चमकती रहे आपकी जिंदगीसितारों की तरह झिलमिलाये आपका आंगनइन ही दुआओं के साथ आपकोनये साल की ढ़ेर सारी शुभकामनाएं. (Happy New Year 2021)नया साल आया बनके उजाले,खुल जाए आप की किस्मत के ताले,हमेशा मेहरबान रहे आप पर ऊपर वाले,चांद तारे भी आप पर ही रोशनी डाले.हैप्पी न्यू ईयर 2021 (Happy New Year 2021)