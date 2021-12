Happy New Year 2022: न्यू ईयर पार्टी के लिए इन लाइट्स की मदद से सजाएं अपना लिविंग रूम

Lights And New Year Party: लिविंग रूम (Living Room) घर की एक ऐसी जगह है जहां लोग खुद के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ या फिर मेहमानों के साथ काफी वक्त बिताते हैं. ऐसे में न्यू ईयर (New Year 2022) पर लिविंग रूम के डेकोरेशन (Decoration) पर अतिरिक्त ध्यान दिया जा सकता है. आमतौर पर देखा जाता है कि लिविंग रूम को सजाते समय हम नैचुरल व आर्टिफिशियल प्लांट्स और कई डेकोरेटिव पीस की मदद लेते हैं. इसके अलावा लिविंग रूम के फर्नीचर से लेकर कारपेट्स और रग्स पर भी ध्यान देना पड़ता है. हालांकि इन सबके अलावा भी एक चीज ऐसी है, जिस पर फोकस किया जा सकता है और वह है शैन्डलियर (Chandelier) और लाइट्स.

शैन्डलियर या झूमर लिविंग रूम को एक रॉयल लुक देते हैं. इसलिए इसका इस्तेमाल लिविंग रूम में करना एक अच्छा विचार हो सकता है. आप चाहें तो शैन्डलियर के डिजाइन की मदद से न्यू ईयर पर पूरे लिविंग रूम का लुक बदल सकते हैं. आजकल ऐसे कई बेहतरीन डिजाइन के शैन्डलियर मार्केट में उपलब्ध हैं, जो आपके पूरे लिविंग रूम का मेकओवर कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ बेहतरीन मॉडर्न शैन्डलियर डिजाइन के बारे में.

मॉडर्न स्क्वेयर एलईडी शैन्डलियर

यह एक बेहतरीन शैन्डलियर डिजाइन है, जो किसी भी मॉडर्न लिविंग रूम की शान बढ़ा सकता है. इसका यूनिक डिजाइन हर किसी के मन को भाएगा. आपका लिविंग रूम चाहे छोटा हो या बड़ा, आप इस मॉडर्न स्क्वेयर एलईडी शैन्डलियर को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं.

मॉडर्न माउंट स्क्वेयर शैन्डलियर

अगर आप अपने लिविंग रूम को मॉडर्न दिखने के साथ-साथ एक एलीगेंट और क्लासी लुक भी देना चाहते हैं तो ऐसे में मॉडर्न माउंट स्क्वेयर शैन्डलियर एक बेहतरीन ऑप्शन है. इसके डायमंड शेप्ड जेम फीचर्ड इसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ाते हैं.

स्पाइरल स्टाइल शैन्डलियर

अगर आप अपने लिविंग रूम को एक आर्टिस्टिक लुक देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको हर बार पेंटिंग का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. यह स्पाइरल स्टाइल शैन्डलियर एक फॉल लुक क्रिएट करता है, जो देखने में काफी अच्छा लगता है.

हैवी ग्लॉस शैन्डलियर

शैन्डलियर का साइज व डिजाइन हमेशा लिविंग रूम के स्पेस के अनुसार सिलेक्ट किया जाता है. हैवी ग्लॉस शैन्डलियर बड़े लिविंग एरिया के लिए एकदम परफेक्ट है. अगर आपका घर काफी बड़ा है तो ऐसे में आप इस शैन्डलियर को चुन सकते हैं.

मॉडर्न रेन ड्रॉप शैन्डलियर

अगर आप अपने लिविंग रूम के जरिए एक स्टाइल स्टेटमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐसे में यह मॉडर्न रेन ड्रॉप शैन्डलियर आपके लिए अच्छा रहेगा. इस मॉडर्न शैन्डलियर में लगे क्रिस्टल्स रेन ड्रॉप का एहसास कराते हैं, जिसके कारण इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

