ज्यादा Options हों तो चुनने में होती है परेशानी? एक्सपर्ट्स के बताए ये तरीके करेंगे मदद

Difficult to choose from too many options: अक्सर ये देखने में आता है कि हम ज्यादा ऑप्शंस होने पर फैसले लेने में देरी कर देते हैं. अनिर्णय (indecision), असमंजस और दुविधा की इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, ये एक बड़ा सवाल हम सभी के जहन में लगातार बना रहता है. सरल भाषा में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मामला चाहे ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) में ड्रेस चुनना का हो या फिर ओटीटी प्लेफॉर्म पर कोई फिल्म या वेब सीरीज देखने का, फैसला लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि क्या देखें? डेली लाइफ ऐसे कई पल आते हैं, जब आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते. दैनिक भास्कर अखबार में छपी न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन (American Psychological Association) ने अनिर्णय (indecision) की ऐसी ही स्थिति पर सर्वे किया.

इस सर्वे के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे. इन नतीजों की मानें तो एक-तिहाई वयस्कों ने माना कि उन्हें बहुत ही बुनियादी निर्णय लेने में भी मशक्कत करनी पड़ी. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो याद रखें कि हम अविश्वासनीय रूप से तनावपूर्ण और अजीब समय में रह रहे हैं. विशेषज्ञों से जानिए कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए.

आइडियल डिसीजन का विचार छोड़ दें

पिछली बार आप रेस्टोरेंट में खाने का मेन्यू देखकर गफलत में पड़ गए थे कि क्या ऑर्डर करें. ऐसा भी होता है कि आप इर्दगिर्द बैठे लोगों की प्लेट देखते हैं? पसंद और निर्णय विशेषज्ञ शीना अयंगर (Sheena Iyengar) के अनुसार, आइडियल डिसीजन यानी आर्दश निर्णय (ideal decision) लेने के चक्कर में हम निर्णय लेने से बचते हैं. इसलिए हमें आर्दश निर्णय का विचार छोड़ देना चाहिए और परिस्थितिजनक (circumstantial) यानी सिचुएशन के हिसाब से विकल्प चुनना चाहिए.

यह भी पढ़ें-

World Kidney Day 2022: किडनी को निरोग रखने के लिए अपनाएं ये हेल्दी आदतें, गुर्दा रोग से होगा बचाव

ऑप्शंस लिमिटेड करने की कोशिश करें

लोग सबसे ज्यादा ग्रॉसरी स्टोर (grocery store) में अनिर्णय की स्थिति में फंसते हैं. आप बिना योजना बनाए जाएंगे, तो एक ही कॉरिडोर में घूमते रहेंगे. शीना अयंगर (Sheena Iyengar) कहती हैं, औसतन हम सात या इससे दो कम या अधिक ऑप्शंस को झेल सकते हैं. थम्ब रूल है कि अधिकतम 3 से 5 विकल्प रखें. अगली बार जब कई विकल्पों से घिरे हों, तो सीमित करने का प्रयास करें.

यह भी पढ़ें-

Foods for Healthy Gut: पेट की सेहत को दुरुस्त रखेंगे ये फूड्स, आज ही डाइट में करें शामिल

दो में से एक चुनना ज्यादा आसान है

द डिसीजन लैब के रिसर्च डायरेक्टर और बिहेवियर साइंस के स्पेशलिस्ट ब्रुक स्ट्रक (Dr. Brooke Struck) कहते हैं कि जब आप निर्णय लेने के लिए विकल्पों को दो तक सीमित कर लें, तो दो में से एक चुनना आसान होता है. आप चाहें तो विकल्पों की एक सूची भी बना सकते हैं. इससे आप बेहतर निर्णय ले सकेंगे.

डिसीजन लेने से पहले दूसरी राय लेना ठीक

डिसीजन लेने से पहले दूसरी राय लेना बेहतर होता है. हालांकि, अगर आप छोटी चीज के लिए सलाह मांगेगे तो ये थोड़ा मुश्किल होगा. विकल्पों को अपने दम पर चुनने की कोशिश करें. कई बार आप खुद निर्णय लेने से घबराते हैं. ऐसे में सोचें कि आपके लिए क्या सही है. इससे खुद पर भरोसा बढ़ेगा.

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks