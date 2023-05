3 हर्ब्स से शरीर के कतरे-कतरे में लबालब भर जाएगा खून, रगों में तेज दौड़ने लगेगा ब्लड फ्लो, बढ़ जाएगी ताकत भी

हाइलाइट्स शरीर के अंगों में यदि खून सही से नहीं पहुंचता है तो वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. काली मिर्च ब्लड फ्लो को तेज करने में दवा से अधिक काम करती है.

How to Increase Blood Flow in Body: खून हमारे शरीर का परिवहन तंत्र है. अगर हमारे शरीर से खून निकाल लिया जाए तो हम एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते. खून ही जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन को शरीर के अंग-अंग तक पहुंचाता है. शरीर की नस-नस तक पोषक तत्व भी खून ही पहुंचाता है. शरीर में बन रहे कार्बोहाइड्रैट को खून ही बाहर निकालता है. खून एंटीबॉडी को प्रत्येक कोशिका तक भेजता है जिसके कारण शरीर बाहरी हमलों से लड़ने में सक्षम हो पाता है. किडनी, लिवर में बने गंदे पदार्थों को खून ही साफ करता है. खून बॉडी के तापमान को नियंत्रित करता है. इतने सारे काम के कारण खून का शरीर में सबसे अधिक महत्व है. हमारे शरीर के कुल वजन का 7 से 8 प्रतिशत तक वजन खून का ही होता है.

एक वयस्क इंसान में 5 से 6 लीटर खून होता है. इतना महत्वपूर्ण काम करने के कारण अगर शरीर में खून की कमी हो जाए तो कई बीमारियां होने लगती है. खून की कमी से एनीमिया बीमारी होती है. शरीर में अगर खून की कमी हो जाए तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है. इसके कारण शरीर के अंगों में खून सही से नहीं पहुंचता और वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. इससे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होगी तो समझ-बूझ की शक्ति कम हो जाएगी. अगर ब्लड फ्लो कम होता है तो इरेक्टाइल डिसफंक्सन हो जाता है. इसलिए शरीर में खून के लेवल और फ्लो को बढ़ाना जरूरी है. कुछ चीजों की मदद से ब्लड फ्लो को बढ़ाया जा सकता है.

ब्लड फ्लो के जरूरी चीज

हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए कई तरह के विटामिं स, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्वों की जरूरत होती है. इसके अलावा विटामिन ई, विटामिन बी और आयरन की जरूरत होती है.



इन 3 हर्ब्स से बढ़ेगा ब्लड फ्लो

1.ब्राह्मी-ब्राह्मी को बकोपा भी कहा जाता है. ब्राह्मी बेहत औषधिवर्धक हर्ब्स है. आयुर्वेद में ब्राह्मी से मेमोरी पावर बढ़ाने का इलाज किया जाता है. इसके साथ ही यह एंग्जाइटी और मिर्गी के इलाज में भी फायदेमंद है. ब्राह्मी में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट्स और बेकोसाइड्स कंपाउड फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और ब्लड फ्लो को बहुत तेज कर देता है.

2. काली मिर्च-हर भारतीयों के घरों में काली मिर्च जरूर होती है. हालांकि लोग काली मिर्च का इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं. लेकिन काली मिर्च बेहद शक्तिशाली हर्ब्स है जो कई बीमारियों के इलाज में रामबाण है. कई रिसर्च में पाया गया है कि काली मिर्च में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और इंफ्लामेशन को कम करते हैं. इसके साथ ही यह एजिंग को धीमा करने के लिए भी जाना जाता है. यहां तक कि हार्ट डिजीज और कैंसर के जोखिम को भी काली मिर्च कम कर देती है. इसका एक और फायदा है जो कम लोग जानते हैं. काली मिर्च ब्लड फ्लो को तेज करने में दवा से अधिक काम करती है.

3.चिकवीड-चिकवीड एक जंगली पौधा है जो लगभग हर जगह पाया जाता है. चिकवीड में कई तरह के कंपाउड पाए जाते हैं जो औषधीय गुणों से भरपूर है. चिकवीड में फायटोस्टेरोल, टोकोफेरोल, ट्रिटेरपेन, सापोनिन, फ्लेवेनोएड और विटामिन सी पाया जाता है. इसमें एंटी-इंफ्लामेटरी गुण होता है जो शरीर से फ्री रेडिकल्स को निकालता है. चिकवीड ब्लड फ्लो को तेज करने में भी मददगार है.

