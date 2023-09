हाइलाइट्स गलत पोश्‍चर की वजह से गर्दन में अकड़न या दर्द की समस्‍या हो सकती है. दर्द कम करने के लिए आप गर्म और ठंडी चीजों की सिकाई कर सकते हैं.

How To Get Rid Of Stiff Neck: लंबे समय तक चलने वाला ‘वर्क फ्रॉम होम’ कल्‍चर अब धीरे धीरे सामान्‍य हो रहा है. अधिकतर लोग अब काम के लिए दफ्तर जाने के पुराने रुटीन में लौट रहे हैं. वर्क स्‍टाइल में आए बदलाव और पोश्‍चर बदलने की वजह से कुछ लोगों को सेहत से जुड़ी परेशानियों का कभी सामना करना पड़ रहा है. लंबे वक्‍त तक एक ही जगह पर बैठने के कारण कई लोग गर्दन पीठ में जकड़न अकड़न महसूस कर रहे हैं. अगर आप भी इन दिनों वर्क स्‍पेस बदलने की वजह से नेक स्टिफनेस से परेशान हैं तो यहां हम बता रहे हैं कि आप किन घरेलू उपायों को अपनाकर इस समस्‍या को दूर कर सकते हैं.

गर्म और ठंडी चीज का सेक

हेल्‍थलाइन के मुताबिक, अगर देर तक बैठने की वजह से आपके गर्दन, पीठ के ऊपरी हिस्‍से और कंघों में दर्द और जकड़न महसूस हो रहा है तो आप ठंडे और गर्म चीजों से सिकाई करें. बर्फ की सेक से सूजन में आराम मिलता है और ये ब्‍लड फ्लो को धीमा करता है. जबकि गर्म चीज के सिकाई से ब्‍लड फ्लो तेज होता है. इस तरह जब आप एक के बाद एक इन दोनों से सिकाई करते हैं तो यह दर्द से आराम दिलाता है. आप चाहें तो गर्म पानी और ठंडा पानी से शावर भी ले सकते हैं.

सावधानी से करें स्‍ट्रेचिंग

जब आप इन अंगों का हल्‍का हल्‍का स्‍ट्रेचिंग करते हैं तो इससे स्टिफनेस और दर्द से राहत मिलती है. स्‍ट्रेच करते वक्‍त गहरी सांस लें और निकालें. हमेशा धीमी गति से ही स्‍ट्रेच करें. अगर आप अधिक तेजी से खिंचाव करेंगे तो इससे दर्द बढ़ सकता है. धीमी गति से अपने हाथों को उठाएं और स्‍ट्रेच करते हुए रोटेट करें. उतना ही करें जितने में आप कंफर्टेबल हों.

मसाज कराएं

आप अपने दोस्‍त या परिवार के सदस्‍य से दर्द वाली जगह पर हल्‍के हाथों से मसाज करा सकते हैं. ऐसे में इस बात का ध्‍यान रखें कि मसल्‍स में अधिक दबाव ना पड़े. आप रात के वक्‍त गुनगुने तेल में हल्‍दी मिलाएं और गर्दन व पीठ को सीधा रखते हुए मसाज कराएं. गर्दन के दर्द में आराम होगा.

इन बातों पर भी दें ध्‍यान

-अगर गर्दन में दर्द है तो आप अपने मूवमेंट पर ध्‍यान दें और प्रयास करें कि गर्दन पर जर्क या झटका ना पड़े. ऐसा होने से इंफ्लामेशन की समस्‍या हो सकती है.

-ऑफिस में अगर आप देर तक काम करते हैं तो बेहतर होगा कि आप कुछ घंटे के लिए नेक कॉलर पहनें. ऐसा करने से गर्दन के मसल्‍स को आराम मिल जाएगा.

-रात में सोते वक्‍त तकिये का इस्‍तेमाल ना करें. आप डॉक्‍टर की सलाह पर सही तकिये का चुनाव कर सकते हैं.

-डेस्‍ट पर लैपटॉप की ऊंचाई और चेयर की ऊंचाई को एडजस्‍ट कर लें. सही पोश्‍चर ना होने पर दर्द बढ़ता चला जाएगा. समय समय पर ब्रेक लें.

-अधिक दर्द हो तो आप डॉक्‍टर का अप्‍वाइनमेंट लें और दवाओं का सेवन करें. इसके अलावा सही लाइफस्‍टाइल की मदद से भी आप गर्दन की समस्‍या को दूर रख सकते हैं.

