अधेड़ उम्र में बढ़ने लगे पैर, दांत-जीभ भी हो गए लंबे, टेस्ट कराया तो निकली ये जानलेवा बीमारी

हैदराबाद की एक 37 वर्षीय महिला की कहानी हम सबके के लिए एक खतरे की घंटी है. इस महिला की कहानी खुद उनके डॉक्टर ने ट्वीट कर शेयर की है. अपोलो अस्पताल, हैदराबाद में न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार ने 20 दिसंबर को कई ट्वीट्स कर इस महिला की कहानी साझा की. उन्होंने बताया है कि महिला उनकी मरीज नहीं थी. बल्कि वह अपने पति को दिखाने के लिए उनके पास आई थी. महिला के पति को बैक पेन की समस्या थी.

डॉ. कुमार लिखते हैं- वह आम दिनों की तरह ओपीडी का एक दिन था. एक महिला अपने पति के साथ मेरे पास आई. मैं उनके पति को बैक पेन से राहत पाने के उपाय बता रहा था तभी मेरी नजर महिला के चेहरे पर पड़ी. मैं नोट किया कि महिला के होंठ और गले की लंबाई सामान्य से कुछ ज्यादा है. एक न्यूरोलॉजिस्ट होने के नाते मुझे शक हो गया कि महिला को ब्रेन डिजीज हो सकती है. बात-बात में जब वह मुस्कुराई तो मैंने नोटिस किया कि उनकी दांतें भी अपेक्षाकृत बड़ी हैं. फिर मैंने उनकी जीभ पर ध्यान दिया तो वह भी अपेक्षाकृत बड़ी लगी. उनकी आवाज भी थोड़ी भारी लग रही थी.

5 नंबर का जूता पहनती थी अब 7 नंबर आता है

फिर मैंने महिला से पूछा कि क्या आपके पैर के साइज भी बढ़ रहे हैं. इस पर महिला ने तपाक से जवाब दिया कि हां, मेरे पैर तो बीते दो साल में काफी बढ़ गए हैं. पहले मैं 5 नंबर का जूता पहनती थी अब 7 नंबर आता है. यहां महिला ने सवाल के लहजे में जवाब देते हुए कहा कि क्या हर किसी के जूते का साइज उम्र बढ़ने के साथ नहीं बढ़ता.

इस पर डॉ. कुमार ने जवाब दिया- नहीं, बचपन और किशोर अवस्था में पैर बढ़ते हैं. आपकी उम्र में इन्हें नहीं बढ़ना चाहिए. डॉ. कुमार आगे लिखते हैं कि इस वक्त मैं करीब-करीब निश्चित हो गया था कि महिला को ब्रेन से जुड़ी बीमारी है. इसके बाद मैंने उनको कुछ ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दी. मेरी सलाह सुनने के बाद महिला अब अपने पति की बीमारी से ज्यादा अपने बारे में सोचने लगी.

