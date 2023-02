4 फूड्स को डाइट में करें शामिल, हार्ट अटैक का खतरा हो जाएगा कम, शरीर बनेगा बेहद मजबूत

हाइलाइट्स पालक और सोया प्रोटीन का सेवन करने से हार्ट हेल्थ बेहतर हो सकती है. इन फूड्स को खाने से कई पोषक तत्व मिलते हैं और हार्ट हेल्थ बूस्ट होती है.

Tips To Keep Heart Healthy: वर्तमान समय में बीमारियों से बचने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. तमाम कोशिशों के बावजूद बड़ी संख्या में लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आकर जान गंवा रहे हैं. इन दिनों दिल से जुड़ी बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं. कम उम्र में युवा हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट समेत गंभीर हार्ट डिजीज का चपेट में आ रहे हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के अनुसार साल 2019 में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से करीब 18 करोड़ लोगों की मौत हुई थी. कोविड के बाद हार्ट से बीमारियों के हालात ज्यादा खराब हो गए हैं. ऐसे में हर किसी को बेहद सावधान रहने की जरूरत है. खाने-पीने को लेकर की गई लापरवाही भी हार्ट अटैक की वजह बन सकती है.

वेबएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आमतौर पर नियमित रूप से एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है. स्मोकिंग छोड़कर और तनाव को कंट्रोल करके हार्ट की बीमारियों से बचा जा सकता है. कई प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाने से भी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता है. कुछ सुपर-फूड्स को डाइट में शामिल करके हार्ट हेल्थ को बूस्ट किया जा सकता है. इन फूड्स में मौजूद पोषक तत्व शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी पूरी कर देंगे और हेल्थ को कई फायदे मिलेंगे. आप इनका सेवन करके शरीर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं.

हार्ट हेल्थ को बूस्ट कर देंगे 4 फूड्स

ब्लूबेरी – पोषक तत्वों से भरपूर ब्लूबेरी को बीमारियों से लड़ने में काफी कारगर माना जाता है. ब्लूबेरी में एंथोसायनिन होता है, जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है. ये स्वादिष्ट फल फाइबर, विटामिन C से भरपूर होते हैं. इन्हें अपने आहार में नियमित रूप से शामिल करके हार्ट हेल्थ को बूस्ट किया जा सकता है.

सोया प्रोटीन – हाई फाइबर और हाई प्रोटीन वाला सोया प्रोटीन पोषक तत्वों का खजाना होता है. सोया प्रोटीन से भरपूर आहार ट्राइग्लिसराइड्स को कम कर सकता है. इससे हार्ट डिजीज को रोकने में मदद मिलेगी. सोया प्रोटीन आपके दिल को मजबूत और स्वस्थ रखता है. यह कोलेस्ट्रॉल कम करता है.

ओटमील – आपने कई बार तबियत खराब होने पर दलिया खाया होगा. इसे आमतौर पर ओटमील कहा जाता है. ओटमील विटामिन, खनिज से भरपूर होता है. कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले फाइबर का यह एक बड़ा स्रोत हैं. ओटमील का सेवन करने से हृदय रोग के जोखिम को कम किया जा सकता है.

पालक – पालक को पोषक तत्वों का खजाना माना जाता है. इसका गहरा रंग कई फाइटोकेमिकल्स, विटामिन और खनिजों विशेष रूप से फोलेट और आयरन से आता है. ये सभी पोषक तत्व हार्ट डिजीज से बचाते हैं और कई बीमारियों से राहत दिलाते हैं. आंखों के लिए भी पालक बेहद फायदेमंद है.

