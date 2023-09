पैरों में दिख रही हैं नीली उभरी नसें, 4 गलतियां बन सकती हैं Varicose Veins की वजह, न करें लापरवाही

हाइलाइट्स जल्‍द से जल्‍द अपने वजन को कम करने का प्रयास करें. डाइट में हाई फाइबर फूड करें शामिल और सोडियम कम करें.

Causes Of Varicose Veins In Legs: वैरिकोज वेन्‍स यानी पैरों में नीली उभरी नसें. इन उभरी नसों की वजह से कई बार पैर में दर्द की समस्‍या शुरू हो जाती है और चलने में दबाव महसूस होने लगता है. इसे कई लोग स्‍पाइडर वेन्‍स के नाम से भी जानते हैं. इनकी वजह से खड़ा होने, चलने आदि में भी समस्‍या का सामना करना पड़ता है. हालांकि सही देखभाल और लाइफस्‍टाइल में बदलाव लाकर इस परेशानी को दूर किया जा सकता है. लेकिन अगर समस्‍या अधिक बढ़ रही है कि डॉक्‍टर की सलाह लेना बेहतर होता है.

क्‍यों बनते हैं वैरिकोज वेन्‍स

मेडिकलन्‍यूजटुडे के मुताबिक, कमजोर या क्षतिग्रस्त वाल्व वैरिकाज़ नसों का कारण बन सकते हैं.

दरअसल, धमनियां हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों तक रक्त ले जाती हैं. नसें शरीर के बाकी हिस्सों से रक्त को हृदय तक लौटाती हैं. हृदय में रक्त लौटाने के लिए पैरों की नसों को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करना होता है.

जबकि, निचले पैरों में मसल्‍स कॉन्‍ट्रैक्‍शन पंप की तरह काम करता है और एलास्टिक वेन्‍स वॉल की मदद से रक्‍त हृदय तक वापिस पहुंचता है. जैसे ही रक्त हृदय की ओर बहता है, नसों में मौजूद छोटे वाल्व खुलते हैं और रक्त को पीछे की ओर बहने से रोकने के लिए बंद भी हो जाते हैं. इसी दौरान अगर वाल्व कमजोर या क्षतिग्रस्त हो गया है तो रक्त पीछे की ओर बह सकता है और इससे रक्‍त नसों में जमा हो सकता है. जो वैरिकोज वेन्‍स के रूप में हमें दिखने लगते हैं.

वेरिकोज वेन्‍स के कारण और उपाय

–मायोक्‍लीनिक के मुताबिक, अगर आपका वजन अधिक हो रहा है और शरीर में अत्‍यधिक चर्बी जमा हो रही है तो इसकी वजह से ब्‍लड फ्लो प्रभावित होता है और नसों में वेरिकोज की समस्‍या शुरू हो सकती है.

-अगर आपकी गतिविधि कम है और आप घंटों एक जगह बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं तो इसकी वजह से भी पैरों में ब्‍लड फ्लो अच्‍छा नहीं हो पाता और समस्‍या शुरू हो सकती है.

-अगर आप सही डाइट नहीं ले रहे तो भी यह वेरिकोज वेन्‍स की वजह बन सकता है. इसलिए बेहतर होगा कि आप डाइट में फाइबर को बढ़ाएं और अधिक नमक के सेवन से बचें. लो सॉल्‍ट डाइट का सेवन करें.

-कंफर्टेबल कपड़े पहनें और हाई हील्‍स को अवॉइड करें. अधिक टाइट कपड़े पहनने से भी पैरों में ब्‍लड फ्लो प्रभावित हो सकता है.

