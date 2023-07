हाइलाइट्स बरसात के मौसम में कुछ सब्जियों में कीड़े पनपने का खतरा अधिक रहता है, जिससे खाने वाली सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं. करेला, चोलाई का साग, भिंडी और बींस जैसी कुछ सस्ती सब्जियां खाने से शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाएगी.

Which Vegetable to Eat in Rainy Season: पिछले कई दिनों से टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन बारिश और बाढ़ के चलते और सब्जियां भी महंगाई का झटका देने लगी हैं. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि सब्जियां महंगी हुई हों. दरअसल बरसात में अमूमन सब्जियां महंगी हो ही जाती हैं. इसकी एक वजह यह भी है कि बरसात के मौसम में कुछ सब्जियों में कीड़े पनपने का खतरा अधिक रहता है. इसके चलते खाने वाली सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं. कई लोगों में इस बात की भी चिंता बढ़ जाती है कि सब्जियां नहीं खाएंगे शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सस्ती सब्जियां भी पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सकती हैं. आइए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज के डाइटिशियन रोहित यादव से जानते हैं इन सस्ती सब्जियों के बारे में-

मानसून में सस्ते दामों पर खाएं ये सब्जियां

बीन्स (Beans): फाइबर से भरपूर फ्रेंच बीन्स सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती हैं. इस सब्जी को खाने से शरीर में कई पोषक तत्वों की भरपाई होती है. बता दें कि, इस सब्जी में बारिश के मौसम में कीड़े आदि होने का भी खतरा नहीं रहता है. इसके चलते आप इस सब्जी को बिना किसी झिझक के खा सकते हैं. इस सब्जी के दाम भी अन्य सब्जियों के मुकाबले कम रहते हैं.

करेला (Bitter Gourd): डायबिटीज जैसी कई परेशानियों को दूर करने की क्षमता रखने वाला करेला भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है. इसका स्वाद कड़वा होने से इसमें कीड़े प्रवेश होने से बचते हैं. इसका सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल और हार्ट से जुड़ी समस्याओं से निजात मिलती है. यह सब्जी बरसात में भी उचित दामों पर मिल जाती है.

भिंडी (ladyfinger): सेहत के लिए फायदेमंद सब्जियों में भिंडी भी शामिल है. भिंडी स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी मानी जाती है. बारिश के दिनों में यह आसानी से मिल भी जाती है और इसमें कीड़े भी होने की संभावना कम होती है. यह खाने के शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं. यह सब्जी भी अन्य सब्जियों के मुकाबले कम दाम पर मिल जाती है.

चौलाई (Cholai): बारिश होने पर चौलाई का साग आपको पार्क अथवा खेतों में आसानी से देखने को मिलता है. इसका सेवन करने से शरीर को अधिक पौष्टिक मिल जाता है. बता दें कि, चौलाई का साग कैल्शियम, आयरन जैसे पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत माने जाते हैं. इसको खाने से हड्डियों को मजबूती मिलती है. यह साग आपको बाजार में बेहद सस्ते दामों पर मिल जाएगा.

तोरई (Torai): आयरन, कैल्शियम, फाइबर जैसे पोषक तत्व भरपूर तोरई सेहत के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है. इसको खाने से शरीर में कई पोषक तत्वों की पूर्ति होती है. बरसात के लिए भी यह सब्जी बेस्ट मानी जाती है. यह सब्जी भी मार्केट में आपको कम दामों उपलब्ध हो सकती है.

