कपूर के 5 करामाती फायदे, पूजा के अलावा स्वास्थ्य के लिए है बेहद फायदेमंद, उपयोग जानकर दंग रह जाएंगे

Benefits and Uses Of Camphor: हिंदू धर्म में देवी-देवताओं की पूजा में दीप प्रज्ज्वलन का बहुत महत्व है. कपूर का इस्तेमाल भी पूजा-पाठ में किया जाता है. मान्यता है कि कपूर के जलने से घर और उसके आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है. कपूर का इस्तेमाल हर पूजा में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा के अलावा स्वस्थ रहने के लिए भी कपूर का इस्तेमाल किया जाता है?

कपूर स्वास्थ्य के लिए भी बहुत गुणकारी है. कपूर में ऐसे बहुत से गुण पाए जाते हैं, जिसका प्राकृतिक चिकित्सा में एक अहम भूमिका होती है. हेल्थलाइन की खबर के अनुसार, कपूर में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कई प्रकार की बीमारियों में लाभकारी हैं. आयुर्वेद में कपूर के इस्तेमाल के बारे में और इसके गुणों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है. आइए आज हम आपको बताते हैं कि पूजा-पाठ के अलावा कपूर का इस्तेमाल और कैसे किया जाता है.

1.दर्द कम करे: यदि किसी को कहीं पर चोट लग जाए या कट जाए और इसके कारण गहरा घाव हो गया हो, तो कपूर को पानी में मिलाकर चोट लगने वाली जगह पर लगाने से दर्द में राहत मिलेगी. साथ ही घाव भी जल्द ही भर जाएगा. कपूर एक एंटीबायोटिक पदार्थ है, जो चोट को जल्द ठीक करने में मदद करता है.

2. सांस की समस्याओं का इलाज: डिकॉन्गेस्टिव गुण से भरपूर कपूर गले से लेकर फेफड़ों की सूजन को कम करते हैं. कपूर नसों पर काम करता है और काफ सप्रेसेंट के रूप में काम करके खांसी को कम करने में मदद करता है, जिससे सांस सम्बंधित समस्याएं कम हो जाती हैं.

3. लो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए फायदेमंद: लो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए कपूर बेहद फायदेमंद होता है. जिन भी व्यक्तियों को लो ब्लडप्रेशर की समस्या होती है, उन्हें कपूर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए. इससे लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है. कपूर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों तरह के ब्लड प्रेशर के लिए फायदेमंद है

4. बालों से डैंड्रफ हटाए: आजकल बालों में डैंड्रफ की समस्या होना आम बात है, लेकिन डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए नारियल के तेल में कपूर मिलाकर उससे अपने बालों की मसाज करनी है. नारियल के तेल में कपूर मिलाकर लगातार इस्तेमाल करने से डैंड्रफ की समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी.

5. खुजली से राहत: शरीर में रैशेज और खुजली की समस्या से परेशान हैं तो नारियल के तेल में कपूर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे खुजली वाली जगह पर लगाएं. इससे आपको खुजली में जल्द राहत मिलेगी.

