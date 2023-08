हाइलाइट्स सोने से तुरंत पहले ओवर ईटिंग की आदत से बचें. मोबाइल, टैब आदि डिवाइस को बेड पर लेकर ना सोएं.

Unhealthy Habits That Could Ruin Your Sleep: मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए वर्कआउट करना या खुद को एक्टिव रखना जितना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी रात में भरपूर नींद लेना भी है. रात की नींद पूरी हो तो हम अगले दिन एक्टिव रहकर काम कर पाते हैं और मानसिक रूप से भी तरोताजा महसूस करते हैं. लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और एंजायटी कई बार नींद को आखों से गायब कर देती हैं. अगर नींद ना आने की समस्‍या कई दिनों तक रह जाए तो इसका असर हमारी सेहत पर पड़ने लगता है. हालांकि, अगर आप अपनी लाइफस्‍टाइल से कुछ बुरी आदतों को निकाल दें तो भी धीरे-धीरे इस परेशानी से निजात पाई जा सकती है. यहां हम बता रहे हैं कि आपकी किन आदतों की वजह से रात की नींद प्रभावित होती है और आखिर क्‍यों नींद ना आने की परेशानी से आप जूझने लगते हैं.

इन आदतों की वजह से नहीं आती नींद

सोने से पहले अधिक खाना

स्‍लीप बेटर लिव बेटर के मुताबिक, कई लोग डिनर लेट नाइट करते हैं और भर पेट खाने के बाद बिस्‍तर पर सोने चले जाते हैं, लेकिन आपकी ये आदत आपकी नींद को काफी प्रभावित करती है. प्रयास करें कि सोने से कुछ घंटे पहले खाएं और रात में ओवर ईटिंग से बचें.

इलेक्ट्रॉनिक चीजें लेकर सोना

अगर आप रात में टीवी, मोबाइल या लैपटॉप आदि देखते हैं या आपके बेड के आसपास इलेक्‍ट्रॉनिक चीजें रहती हैं तो ये आपकी नींद को डिस्‍टर्ब कर सकते हैं. इसलिए बेहतर होगा कि आप बेडरूम से इन चीजों को आज ही हटाएं और मोबाइल को बंद कर सोने जाएं.

दिन में नींद पूरी करना

अगर आप दिन के वक्‍त आधे घंटे सोना पसंद करते हैं तो इसमें परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप दिन के वक्‍त नींद पूरी करना चाहते हैं तो बता दें कि इस आदत की वजह से आपकी रात की नींद प्रभावित हो सकती है. यह स्‍लीप पैटर्न को डिस्‍टर्ब कर देता है.

सोने से पहले कैफीन या एल्‍कोहल का सेवन

अगर आप रात के वक्‍त एक कप कॉफी, चाय या एल्‍कोहल पीना पसंद करते हैं तो बता दें कि आपकी ये आदत बाद में नींद ना आने की परेशानी की सबसे बड़ी वजह बन सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप शाम के बाद इनका सेवन ना करें.

सोने से पहले तक काम करना

रात में सोने का एक समय निर्धारित करें और सोने से करीब आधा घंटा पहले बिस्‍तर पर चले जाएं. धीरे धीरे आपका बॉडी खुद ब खुद नींद महसूस करने लगेगा. इस तरह देर रात एक्विव ना रहें और सोने का माहौल बनाना शुरू कर दें. शांत म्‍यूजिक आपके मन को शांत करने में मदद कर सकता है.

