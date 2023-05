शरीर के इन 5 हिस्सों में 3 मिनट तक रखें दबाकर, चुटकी में दूर होगी साइनस की दिक्कत, हमेशा के लिए खत्म होगी समस्या

हाइलाइट्स साइनक की दिक्कत बैक्टीरिया या वायरल इंफेक्शन से होता है. यह एलर्जी के कारण भी हो सकता है. कुछ प्वाइंट को दबाने से साइनस की दिक्कत खत्म हो सकती है.

How to cure sinus in acupuncture: साइनस की दिक्कत बहुत ही गंभीर समस्या है. इसमें साइनस का एरिया यानी पूरा नाक और इसके उपर का हिस्सा जो सिर तक जाता है, उसमे सूजन हो जाती है. इसमें नाक और आंखों से बहुत ज्यादा पानी निकलता है और सिर दर्द रहता है. साइनक की दिक्कत बैक्टीरिया या वायरल इंफेक्शन से होता है. कुछ मामलों में यह एलर्जी के कारण भी हो सकता है. इस बीमारी में पूरे चेहर में दर्द होता है. इसमें एक तरह से नाक के आसपास के सभी कैविटी में फ्लूड घुस जाता है और वही परेशान करता है. साइनस की प्रोब्लम हो जाने पर लोग दवाई लेते हैं, इसके बावजूद साइनस जल्द ठीक नहीं होता.

अगर आप भी साइनस की प्रोब्लम से परेशान हैं और दवाई खाते-खाते थक चुके हैं तो एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल कर इसे ठीक कर सकते हैं. इसके लिए एक्यूप्रेशर के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है बल्कि आप घर पर इसे खुद भी कर सकते हैं. इसके लिए शरीर के खास हिस्सों को दबाना होता है.

कैसे एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करें

हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक शरीर का खास हिस्से के प्वाइंट पर प्रेशर डालने से पहले चेहरे के सामने शीशा रख लें. जिस-जिस प्वाइंट पर दबाना होगा, वहां कम से कम 3 मिनट तक दबा के रखना होगा. उन हिस्सों में दबाना बहुत आराम से है लेकिन मजबूती के साथ उंगलियों को पकड़ना होगा. दबाने के लिए आप अपनी उंगलियों, अंगूठे, या एक पतली कुंद चीजों का इस्तेमाल करें जैसे कि पेंसिल की इरेज़र. इसे कुछ दिनों तक रोजाना दो या तीन बार करना होगा.

साइनस से छुटकारा के लिए कहां-कहां दबाना होगा

एलआई 20- इसे लार्ज इंटेस्टाइन प्वाइंट कहते हैं. यह एरिया दोनों नाक के एकदम बेस में होता. यहां दबाने से साइनस प्रोब्लम से राहत मिल जाएगी. इसके लिए आप नासिका छिद्र के एक तरफ उंगलियों से इसे दबा सकते हैं. Image: Canva

बीएल2 -इसे ब्लैडर प्वाइंट कहते हैं. ये प्वाइंट दोनों आंखों में आइब्रो जहां से शुरू होता है यानी नाक की तरफ से दोनों तरफ आइब्रो जहां से शुरू होता है, वे हैं बीएल 2 प्वाइंट. इसमें दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए उंगलियों से इन प्वाइंट को दबाएं.Image: Canva

यिनतांग- इसे जीवी24.5 प्वाइंट भी कहा जाता है जो यिंतांग नाम से प्रचलित है. जिस जगह को आप तीसरी आंख कहते हैं, वहीं यह खास प्वाइंट है. यानी दोनों आइब्रो के एकदम बीच का प्वाइंट यिंतांग है. इस जगह को दो उंगलियों से दबाएं, साइनस की समस्या से राहत मिलेगी. Image: Canva

एसआई18 -इसे स्मॉल इंटेस्टाइन 18 प्वाइंट कहा जाता है. यह भी दोनों नाक से थोड़ी दूरी पर होता है. यह नाक और कान के बीच में आंख के एकदम सीध में होता है. इसमें दोनों प्वाइंट को एक साथ दबाना होता है. Image: Canva

जीबी 20- इसे गॉल ब्लैडर 20 प्वाइंट कहा जाता है. ये प्वाइं दोनों कान के पीछे सिर के निचले हिस्से में स्थित होता है. ये प्वाइंट आपके सिर के पीछे खांचे में स्थित होते हैं, जहाँ आपकी गर्दन की मांसपेशियाँ आपके सिर से जुड़ती हैं. इस दोनों प्वाइंट को भी एक साथ दबाना होता है. Image: Canva

