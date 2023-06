हाइलाइट्स विटामिन C सीरम का इस्तेमाल स्किन को टेंपररी ग्लोइंग बना देता है. इस सीरम का ज्यादा इस्तेमाल करने से स्किन खराब हो सकती है.

Side Effects of Vitamin C Serum: हर किसी की चाहत लंबी उम्र तक सुंदर और जवां दिखने की होती है. इसके लिए महिला और पुरुष दोनों ही कई तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं. बाजार में भी त्वचा को खूबसूरत बनाने का दावा करने वाले कई प्रोडक्ट मिल रहे हैं. इन्हीं में से एक विटामिन C सीरम है, जिसका खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. जिसे देखो, वही ग्लोइंग स्किन के लिए विटामिन C सीरम का इस्तेमाल कर रहा है. लोग इसका मतलब सोचे-समझे बिना ही त्वचा पर लगा रहे हैं. ऐसा करना स्किन के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है. आज आपको बताएंगे कि विटामिन C सीरम के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या खतरे हो सकते हैं और किन लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए.

यूपी के कानपुर स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. युगल राजपूत के अनुसार खाने-पीने की चीजों से मिलने वाला विटामिन C त्वचा और बालों को बेहतर बनाता है. विटामिन C एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे शरीर को कई तरीके से फायदा पहुंचाता है. इसी वजह से लोगों को लगता है कि विटामिन C सीरम स्किन के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है. यह सीरम स्किन को टेंपररी तौर पर ग्लोइंग बना सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद स्किन पहले की तरह हो जाती है. यह बहुत हल्का एंटी-एजिंग एजेंट होता है, जिससे स्किन को जवां बनाए रखना संभव नहीं है. यह सीरम स्किन टाइप के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, वरना त्वचा को काफी नुकसान हो सकता है.

कभी न करें ये 5 गलतियां

– डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक विटामिन C सीरम अलग-अलग कंसंट्रेशन में आते है. स्किन टाइप के हिसाब से लोगों को यह सीरम चुनना चाहिए. डॉक्टर से मिलकर अपनी त्वचा के अनुसार यह सीरम इस्तेमाल करें. अपनी मर्जी से कोई भी सीरम न लगाएं, वरना स्किन खराब होने का खतरा रहता है.

– विटामिन C सीरम का अत्यधिक इस्तेमाल न करें, वरना स्किन इरिटेशन हो सकती है. ज्यादातर लोग इसका ओवर यूज करते हैं और स्किन इरिटेशन को लेकर लापरवाही बरतते हैं. ऐसा करना गंभीर परेशानी का कारण बन सकता है. इसलिए सावधानी के साथ यह सीरम स्किन पर लगाएं.

– कई लोग कील-मुंहासों से निजात पाने के लिए इस सीरम का इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए. डर्मेटोलॉजिस्ट युगल राजपूत कहते हैं कि इस सीरम का इस्तेमाल करने से कील-मुंहासों की समस्या बढ़ सकती है और चेहरा खराब हो सकता है. ऐसे लोग पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें.

– यह सीरम उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिनकी स्किन ऑयली है. ऑयली स्किन वाले लोगों की त्वचा पर इस सीरम का नेगेटिव असर हो सकता है और उनकी परेशानी बढ़ सकती है. ऐसे में ऑयली स्किन वाले लोग इसे यूज करने से बचें.

– कई लोगों की स्किन काफी सेंसिटिव होती है और छोटी-छोटी चीजों का उस पर बहुत जल्दी असर होता है. ऐसे लोगों को भी विटामिन C सीरम का यूज सावधानी के साथ करना चाहिए. कई बार ऐसे लोगों की स्किन के लिए यह सीरम नुकसानदायक हो सकता है.

