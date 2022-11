भूलकर भी न करें डेली रूटीन में ये काम, तुरंत खत्म हो जाएगी आपके शरीर की एनर्जी

How to Maintain Energy in Body: इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाना काफी मुश्किल होता है. लोग अपनी नौकरी, व्यवसाय और डेली रूटीन के काम में इतना व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें अपने शरीर का ख्याल भी नहीं रहता. हमारे शरीर में दिनभर ऊर्जा के स्तर पर उतार चढ़ाव बना रहता है और यह उतार चढ़ाव हमारे द्वारा किए गए कई कामों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है.

हमारे शरीर की ऊर्जा को कम करने में शरीर की गतिविधि की मात्रा, तनाव, नींद के स्तर में बदलाव या फिर हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और मात्रा शामिल हो सकती है. हालांकि अगर आप लगातार थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है और किस तरह के बदलाव की जरूरत है. योग कोच राधिका गुप्ता ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में पांच ऐसी बातों का जिक्र किया है जो आपकी ऊर्जा को तुरंत कम कर देते हैं

शराब पीना

अक्सर लोग तनाव या परेशानी के समय शराब का सेवन करने लगते हैं. यह कुछ देर के लिए आपको तनाव से मुक्त रख सकती है लेकिन यह आपके शरीर की ऊर्जा को काफी नुकसान पहुंचाती है. शराब शरीर के लिए जहर के समान है और शरीर की ऊर्जा की एक मात्रा इसे बाहर निकालने में खर्च हो जाती है.

नेगेटिव कंटेंट देखना

कई बार परेशान और वीभत्स कंटेंट समाग्री हमारे शरीर की ऊर्जा को कम कर देते हैं. ऐसी सामाग्री हमारे मन को तनाव देता है. जब हमारा मन इस तरह की सामाग्री से परेशान होता है तो शरीर को पुरानी स्थिति में लाने में काफी ऊर्जा खत्म हो जाती है.

झूठ बोलना

जब भी हम किसी से झूठ बोलते हैं या फिर किसी तरह की बेइमानी करते हैं तो मन में बोझ हो जाता है और इसे सहने या फिर झूठ को छुपाने के लिए सामान्य स्थिति से कही ज्यादा हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है. झूठ के साथ रहना, खुद को बचाने के लिए और अधिक झूठ बनाना हमारे ऊर्जा पूल पर एक बड़ा बोझ है। आप अपने साथ और दूसरों के साथ ईमानदार होना शुरू कर सकते हैं.

ज्यादा और भारी भोजन करना

जब भी हम कोई भारी भोजन करते हैं तो भी हमारे शरीर की ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है. जैसे- छोटा भटूरा खाने के बाद कभी भी दौड़ने का मन नहीं करता, ऐसा इसलिए क्योंकि छोला भटूरा एक प्रकार का भारी भोजन है और भारी खाद्य पदार्थ हमारी ऊर्जा का 70-80% हिस्सा ले लेते हैं और हमें सुस्ती महसूस होने लगती है. इससे बचने के लिए आप ऐसे भोजन का सेवन करें जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो.

हमारी श्वास की गति

हमारी सांस की गति का भी शरीर की ऊर्जा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है. अगर आप जल्दी जल्दी और तेज सांस लेते हैं तो इससे ऊर्जा अधिक खत्म होती है. स्थिर और उच्च ऊर्जा के लिए गहरी और धीमी रफ्तार के साथ सांस लेना जरूरी है. अधिक ऊर्जा के लिए आप अपने दिन की शुरुआत 10 मिनट के प्राणायाम के साथ कर सकते हैं.

