कहीं आप भी तो जरूरत से ज्यादा नहीं ले रहे हैं प्रोटीन, किडनी डैमेज से लेकर कैंसर तक का रहता है खतरा, जानें संकेत

Harmful Effect of Consuming too Much Protein: अच्छी हेल्थ और फिटनेस पाने के लिए हम हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेते हैं. हमारा तेजी से वजन बढ़े, हम स्वस्थ्य रहें इसके लिए अपनी डाइट में ऐसे न्यूट्रिएंट्स को शामिल करते हैं जिनमें प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स की अच्छी खासी मात्रा हो. प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी तत्व है. बोन्स, मसल्स को मजबूत करने और स्टेमिना बढ़ाने के लिए प्रोटीन खाने की सलाह दी जाती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं इतना जरूरी तत्व भी अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो शरीर को गंभीर रूप से बिमार कर सकता है.

हेल्थशॉट्स की खबर के अनुसार अक्सर लोग बीमार होने, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने और वेट लॉस के लिए जिम के दौरान प्रोटीन की भरपूर मात्रा लेते हैं लेकिन एक सीमित मात्रा से ज्यादा प्रोटीन शरीर के कई अंगों पर भारी नुकसान पहुंचाता है.

प्रोटीन अधिक होने पर क्या होता है?

शरीर में जब प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है तो बढ़ी हुई मात्रा टूट जाती है जिसे किडनी और लिवर के द्वारा खत्म कर दिया जाता है. हालांकि इन अंगों को अतिरिक्त प्रोटीन खत्म करने पर अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है.

अधिक प्रोटीन होने से शरीर में यूरिया जैसे अपशिष्ट तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है और इससे ब्लड अधिक एसिडिक होने लगता है. अधिक प्रोटीन की वजह से कई परेशानियां हो सकती है…

ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा: प्रोटीन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है लेकिन इसकी अधिक मात्रा हड्डियों में कैल्शियम के नुकसान को बढ़ा सकता है. इससे हड्डिया कमजोर हो सकती है जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है.

गुर्दे की पथरी का खतरा: प्रोटीन की अधिक मात्रा लेने से गुर्दे में पथरी का खतरा भी बढ़ जाता है, इससे यूरिन में ऑक्सालेट जैसे तत्वों की मात्रा बढ़ सकती है जो पथरी बनाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है.

कैंसर का जोखिम: डेली रूटीन में अधिक मात्रा में प्रोटीन लेने से कैंसर जैसी जानलेवा घातक बीमारी का भी जोखिम बढ़ सकता है. अधिक प्रोटीन कोलन कैंसर की संभावना को बढ़ा देता है.

डिहाईड्रेशन की समस्या: प्रोटीन की अधिक मात्रा किडनी से निकलने वाले पानी की मात्रा को बढ़ा सकता है जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है.

प्रोटीन की मात्रा अधिक होने पर मिलते हैं ये संकेत

वजन का बढ़ जाना: अगर आपका वजन कम समय में तेजी से बढ़ गया है तो इसका मतलब है कि आप प्रोटीन की अधिक मात्रा ले रहे हैं. अगर अधिक वसा वाले तत्वों से प्रोटीन शरीर में पहुंच रहा है तो इससे वेट काफी तेजी से गेन होता है. जैसे रेट मीट का सेवन

किडनी की समस्या: किडनी हमारे शरीर का सबसे अभिन्न अंग है क्योंकि यह हमारे भोजन को छानने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है. लेकिन जब प्रोटीन अधिक हो जाता है तो इससे किडनी को काम करने के लिए अधिक जोर देना पड़ता है और धीरे धीरे किडनी स्टोन का भी खतरा बढ़ जाता है.

सांस से बदबू आना: ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खाने से आपकी सांस में तेज बदबू आ सकती है. यह समस्या शरीर में अमीनो एसिड के टूटने के कारण होती है.

कब्ज की दिक्कत: जब भी शरीर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और फाइबर की पूर्ति कम होती है तो इससे कब्ज की समस्या होने लगती है.

पेट की समस्या: वैसे तो हेल्थ बनाने के लिए प्रोटीन का सेवन जरूरी है लेकिन इसकी अधिक मात्रा आपके पेट में दिक्कतें पैदा कर सकती है. प्रोटीन ज्यादा होने से सूजन और गैस होने की भी संभावना अधिक होती है.

