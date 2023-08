हाइलाइट्स ग्रीन टी का नियमित सेवन कर आप अपनी स्किन को सन डैमेज से बचा सकते हैं. गाजर, कद्दू, स्‍वीट पोटैटो में मौजूद बीटा कैरोटीन कोलेजन प्रोडक्‍शन बढ़ाता है.

What Can I Eat To Look Younger: जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी फिटनेस, क्‍वालिटी ऑफ लाइफ, बीमारियों का खतरा और स्किन की क्‍वालिटी में काफी बदलाव आने लगते हैं. दरअसल, हमारे शरीर को एजिंग प्रोसेस के दौरान खास पोषक तत्‍वों की जरूरत होती है. जिससे एजिंग के लक्षणों को कम किया जा सकता है जिससे स्किन को हेल्‍दी रखने में मदद मिल सकती है. दरअसल, जब एजिंग शुरू होती है तो डाइट में प्रोटीन, हेल्‍दी फैट और एंटीऑक्‍सीडेंट से भरपूर चीजों को शामिल करना बहुत जरूरी होता है. तो आइए हम बताते हैं कि आप अपनी एजिंग के लक्षण को कंट्रोल करने के लिए डाइट में किन सुपरफूड्स को शामिल कर सकते हैं.

एजिंग के लक्षण को नियंत्रित करेंगे ये सुपरफूड्स

ग्रीन टी

हेल्‍थलाइन के मुताबिक, ग्रीन टी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्‍सीडेंट पाया जाता है. शोधों में पाया गया है कि यह स्किन को प्रदूषण, सूरज की किरणों और फ्री रेडिकल के डैमेज से प्रोटेक्‍ट करने में काफी मदद कर सकती है. इस तरह आप ग्रीन टी का सेवन नियमित रूप से करें तो स्किन को काफी फायदा मिल सकता है.

फैटी फिश

अगर आप अपने डाइट में सैल्‍मन जैसी फैटी फिश को शामिल करें तो इसमे मौजूद प्रोटीन, सेलेनिम और एसटैक्‍सैथिंन स्किन पर एजिंग के असर को काफी कंट्रोल कर देता है. यह कोलेजन के प्रोडक्‍शन को तेजी से बढ़ाता है और स्किन को लचीला बनाए रखने में मदद करता है.

डार्क चॉकलेट

डार्क चॉकलेट भी एंटीऑक्‍सीडेंट से भरपूर होता है जो हार्ट डिजीज, डायबिटीज आदि को दूर रखने के अलावा स्किन को यूवी किरणों के असर से बचाने में मदद कर सकता है. ऐसे में अगर आप अपने डाइट में डार्क चॉकलेट को शामिल करें तो यह ध्‍यान रखें कि इसमें कम से कम 70 प्रतिशत कोकोआ और शुगर कम से कम हो.

सब्जियां

सब्जियां, खासतौर पर गाजर, कद्दू, स्‍वीट पोटैटो में भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है. शोधों में पाया गया है कि यह स्किन को यूवी किरणों के डैमेज से बचाता है और कोलेजन बिल्‍डप को बढ़ाता है.

टमाटर

अगर आप टमाटर के साथ हेल्‍दी फैट को शामिल करें तो ये टमाटर में मौजूद लिकोपेन को शरीर में तेजी से अवशोषित करने में मदद करता है जो रिंकल में कमी लाने में काफी मदद कर सकता है. इसमें मौजूद विटामिन सी और कई तरह के एंटीऑक्‍सीडेंट होते हैं जो स्किन को पर्यावरण डैमेज से बनाने का काम कर सकता है.

