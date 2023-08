हाइलाइट्स दालचीनी भरपूर मात्रा में एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल तत्‍व होते हैं जो कई बीमारियों से बचाने का काम करते हैं. तुलसी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरी जड़ी बूटी है जो ब्लड प्यूरीफायर का काम भी करती है.

Desi Ghee For Weight Lose And Boost Your Immunity : आमतौर पर यह माना जाता है कि वजन को कम (Lose Weight) करना है तो घी, तेल आदि खाना बंद कर दें. लेकिन आयुर्वेद के अनुसार, आप अगर तेल की जगह देसी घी (Desi Ghee) का सेवन करें तो यह आपके वजन को कंट्रोल करने के साथ साथ आपको अंदर से मजबूत भी बना सकता है. अगर इसका सही तरीके से सेवन किया जाए तो यह हमारी इम्‍यूनिटी को बूस्‍ट करता है और कई तरह की हेल्‍थ (Health) प्रॉब्‍लम्‍स को दूर करता है. आयुर्वेद में इसके प्रयोग का कई तरीका बताया गया है जो अलग अलग समस्‍याओं का दूर करने के काम आ सकता है. तो आइए जानते हैं कि देसी घी में किन चीजों को मिलाकर हम अधिक फायदा (Benefits) ले सकते हैं.

1.दालचीनी के साथ घी का प्रयोग

दालचीनी भरपूर मात्रा में एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल तत्‍व होते हैं जो कई बीमारियों से बचाने का काम करते हैं. यह ब्‍लड शुगर कंट्रोल करने और डायजेशन को ठीक करने का काम भी करता है. अगर आप इसे घी के साथ प्रयोग करें तो इसका फायदा और अधिक बढ जाता है. सबसे पहले एक पैन में घी गर्म करें और इसमें दालचीनी के कुछ टुकड़े डाल लें. 4 से 5 मिनट तक गर्म करें गैस बंद कर ठंडा करने छोड़ दें. इसे छान कर प्रयोग में लाएं.

2.हल्दी के साथ घी का प्रयोग

हल्‍दी में भी एंटी बैक्‍टीरियल गुण होते हैं और यह वजन कम करने और हार्ट को हेल्‍दी रखने का काम करता है. अगर घी के साथ हल्‍दी का सेवन करें तो शरीर में किसी तरह के सूजन को कम किया जा सकता है. इसे बनाने के लिए आप पहले बर्तन में 1 कप घी डालें और इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालकर अच्‍छी तरह से मिलाएं. इसे एयर टाइट जार में भरकर रख लें और इसका प्रयोग करें.

3.तुलसी के साथ घी का प्रयोग

तुलसी एक रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरी जड़ी बूटी है जो ब्लड प्यूरीफायर का काम भी करती है. यह आंखों की रौशनी को भी बढाने का काम करती है . आप देसी घी के जार में कुछ पत्तियां तुलसी की डाल लें और इसका प्रयोग करें.

4.कपूर का प्रयोग

कपूर के सेवन से वात, पित्त और कफ की समस्‍या को ठीक किया जाता है. यह पेट की समस्‍या, डीवार्मिंग के लिए भी उपयोगी है. आप घी में 1-2 टुकड़े कपूर डालकर 5 मिनट तक गर्म कर लें और घी को ठंडा होने दें. अब इसे किसी एयरटाइट जार में छान लें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

