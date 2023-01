नए साल के जश्न के बाद पार्टी का हैंगओवर कैसे उतारें, एक्सपर्ट से जानें

हाइलाइट्स हैंगओवर के बाद सिर में दर्द, एसीडिटी बेचैनी, थकान, खुद पर संतुलन नहीं रहना जैसी समस्या आम हो जाती है. शराब पीने के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए.

How to get rid of hangover: अल्कोहल किसी भी मायने में सही नहीं है लेकिन नए साल जैसे कुछ खास मौकों पर कुछ लोग शराब न पीएं यह भी नहीं हो सकता है. नए साल के जश्न में कई लोग शराब पीते हैं. 31 दिसंबर की रात से ही पार्टी शुरू हो जाती है जो 1 जनवरी तक चलती रहती है. शराब की दीवानों के लिए यह दिन बेहद खास हो जाता है. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्दी में एक-दो पैग लगाने को बुरा नहीं मानते. उनके पास इसका कारण भी मौजूद रहता है. लेकिन ज्यादा शराब पीने के बाद हैंगओवर उतारना बहुत चुनौती हो जाता है. हैंगओवर के बाद सिर में दर्द, एसीडिटी बेचैनी, थकान, खुद पर संतुलन नहीं रहना,ड्राइविंग में संतुलन नहीं बिठा पाना जैसी समस्या आम हो जाती है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि हैंगओवर के बाद इसे आसानी से कैसे उतारा जाए.

एक व्यक्ति को कितनी मात्रा में अल्कोहल लेनी चाहिए

इंडियन एक्सप्रेस की खबर में सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉ आकाश शुक्ला कहते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए अल्कोहल या शराब का कितना सेवन करना सही है, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है. हर व्यक्ति की हेल्थ और सहनशक्ति के हिसाब से अल्कोहल की मात्रा अलग-अलग होती है. इसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है. आमतौर पर कहा जाता है कि एक पुरुष के लिए एक दिन में दो यूनिट से ज्यादा शराब सही नहीं है, वहीं महिला के लिए एक यूनिट से ज्यादा शराब सही नहीं है. लेकिन यह मात्रा सभी के लिए सही नहीं है. एक यूनिट में 10 एमएल शराब होती है. एक्सपर्ट के मुताबिक किसी को भी एक सप्ताह में 14 यूनिट से ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए. अगर शराब पीने से शरीर में किसी तरह की दिक्कत महसूस होती है, तो तुरंत इसे बंद कर दें.

हैंगओवर उतारने के लिए क्या करें

शराब पीने के बाद पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए. अगर मिनिरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी पीएं तो यह और बेहतर होगा.

हैंगओवर उतारने के लिए कॉफी और चाय भी फायदेमंद है.

अल्कोहल शरीर में वेसोप्रेसीन हार्मोन का उत्पादन बढ़ा देता है. इससे किडनी में पेशाब कम बनता है.

अगर शराब पीने के बाद चक्कर और उल्टी हो डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत बढ़ जाती है. इसलिए पानी बहुत जरूरी है.

हैंगओवर उतारने के लिए गुनगुने पानी में नहाना फायदेमंद हो सकता है.

टोस्ट,बिस्किट जैसे सूखा स्नैक्स ले सकते हैं. शराब पीने के बाद सिर दर्द और थकान शरीर में शुगर का लेवल गिर जाने के कारण होता है. इसलिए मीठा स्नैक्स कुछ राहत दिला सकता है.

अगर सिर दर्द बहुत ज्यादा है तो पेन रिलफी टैबबलेट ले सकते हैं. एंटी-इंफ्लामेटरी दवा तत्काल इसमें काम कर सकती है. कुछ अध्ययनों में कहा गया कि भोजन में जिंक और विटामिन बी की मात्रा बढ़ा देने से हैंगओवर की समस्या खत्म हो सकती है. इसलिए भोजन में जिंक और पोषक तत्वों से भरपूर चीजों को शामिल करें.

