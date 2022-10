Air Pollution के असर से बचाएगी हेल्दी डाइट, इन फूड्स और ड्रिंक्स का करें सेवन

हाइलाइट्स कच्ची हल्दी को दूध में मिलाकर पीना फायदेमंद होता है. अदरक और तुलसी के पत्ते भी इम्यूनिटी मजबूत करते हैं.

Best Foods To Reverse Deadly Effects of Air Pollution: दिवाली के बाद दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई शहरों की हवा जहरीली हो गई है. इन शहरों में एयर पॉल्यूशन खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है और लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जो लोग पहले से अस्थमा या सांस से जुड़ी अन्य बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है. वायु प्रदूषण की वजह से लोग कई तरह के इंफेक्शन का शिकार हो रहे हैं और उनकी तबीयत बिगड़ रही है. आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी डाइट में कुछ बदलाव करके आप एयर पॉल्यूशन के खतरनाक असर से बच सकते हैं. इस बारे में जान लीजिए.

क्या कहती हैं डाइटिशियन?

नोएडा के डाइट मंत्रा की फाउंडर डाइटिशियन कामिनी सिन्हा कहती हैं कि वायु प्रदूषण की वजह से लोग कई तरह के इंफेक्शन का शिकार हो जाते हैं. इससे बचने के लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ खान-पान में कुछ बदलाव करने होंगे. अगर आप सुबह-सुबह कच्ची हल्दी, तुलसी के पत्ते और लौंग को पानी में उबालकर इसका ड्रिंक बनाकर पीएं तो इससे आपको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व मिलेंगे. इससे आपको गले की खराश, बंद नाक, सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द और अन्य कई परेशानियों से राहत मिलेगी. आप कच्ची हल्दी को दूध में उबालकर भी पी सकते हैं. इससे आपकी बॉडी का टेंपरेचर भी मेंटेन रहेगा.

यह भी पढ़ेंः Elon Musk वेट लॉस के लिए Wegovy ड्रग करते हैं इस्तेमाल, जानें यह कितना सेफ



काली मिर्च और अदरक भी बेहद फायदेमंद

डाइटिशियन कामिनी सिन्हा के मुताबिक आप अदरक का रस और काली मिर्च पाउडर का सेवन कर अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर सकते हैं और वायु प्रदूषण से होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं. इसके लिए आप शहद में काली मिर्च का पाउडर मिलाकर दिन में 2-3 बार खाएं. आप शहद में अदरक का रस मिलाकर भी ले सकते हैं. अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो एयर पॉल्यूशन से होने वाले इन्फेक्शन से बच सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः त्योहार पर ज्यादा मिठाइयां खाने के बाद बॉडी कैसे करें डिटॉक्स? जानें एक्सपर्ट टिप्स

सभी को करना चाहिए इन चीजों का सेवन

डाइटिशियन की मानें तो विटामिन C से भरपूर फ्रूट्स का सेवन करने से आप इस मौसम में खुद को स्वस्थ रख सकते हैं. आपकी कीवी और संतरा का सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा डाइट में गुड़ को शामिल जरूर करें. सूप और छाछ में नमक व जीरा पाउडर मिलाकर पीने से भी काफी फायदा होता है. पॉल्यूशन से बचने के लिए आपको खूब पानी पीना चाहिए ताकि मेटाबॉलिज्म स्लो ना हो और बॉडी की फंक्शनिंग नॉर्मल रहे.

खूब खाएं सब्जियां और हेल्दी फूड्स

कामिनी सिन्हा के अनुसार एयर पॉल्यूशन के खतरनाक असर से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में हरी सब्जियां, दही, दूध और फलों को शामिल करना चाहिए. इसके अलावा रोज एक्सरसाइज और योग करना चाहिए. कपालभाति करने से एयर पॉल्यूशन से बचाव किया जा सकता है. ध्यान रखें कि जहरीली हवा से बचने के लिए एक्सरसाइज और योग घर पर ही करें. हेल्दी लाइफस्टाइल और बेहतर खानपान के जरिए आप इम्यूनिटी मजबूत कर सकते हैं और पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाव कर सकते हैं.

Tags: Air pollution, Delhi-NCR Pollution, Health, Lifestyle, Trending news