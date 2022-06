धूल ही नहीं, कई चीजों से हो सकती है एलर्जी, जानें इसकी वजह और लक्षण

Causes And Symptoms Of Allergy: वैसे तो एलर्जी बहुत आम समस्‍या होती है जिससे दुनियाभर में लाखों लोग प्रभावित हैं. ये समस्‍या सबसे ज्‍यादा बच्‍चों में देखने को मिलती है. आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब बच्‍चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी एलर्जी भी दूर हो जाती है लेकिन कई लोग जीवन भर इस समस्‍या से जूझते रहते हैं. कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि बचपन में उन्‍हें ऐसी समस्‍या नहीं थी, जबकि उम्र के साथ ये एलर्जी भी विकसित हो गई. ऐसे में पता नहीं चलता कि ये एलर्जी की समस्‍या है कि कुछ और. यही नहीं, इसके होने की वजह भी हमें नहीं पता चलता. एनएचएस के मुताबिक, एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ को एलर्जेन कहलाते हैं जो कई चीजों से हो सकती है.

इन चीजों से हो सकती है एलर्जी



-घास और पेड़ के पराग (हे फीवर की वजह).

-धूल के कण से होने वाली एलर्जी.

-जानवरों की रूसी, त्वचा या बाल से.

-खास तरह के भोजन, मसलन, नट्स, फल, अंडे, गाय का दूध.

-कीट के काटने या डंक से.

-दवाएं जैसे इबुप्रोफेन, एस्पिरिन या कुछ एंटीबायोटिक्स.

-घरेलू रसायन जैसे डिटर्जेंट, हेयर डाई.

एलर्जी के लक्षण

– शरीर पर खुजली होना.

-स्किन पर लाल चकत्‍ते होना.

-चेहरे या हाथ पैरों पर लाल दाने होना.

-सूजन होना.

-सांस लेने में परेशानी होना.

-फेफड़ों में सूजन होना व जलन होना.

-छींके आना, नाक बंद होना, जुकाम होना.

-गले में तेज जलन और दर्द होना.

-पेट दर्द होना.

-चेहरा, होंठ और आंखों में सूजन.

-जी मिचलाना या डायरिया होना.

एलर्जी के लिए घरेलू उपाय उपाय

-आप 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च और 20 ग्राम खांड को मिलाकर खाएं तो इससे छींक की समस्या से छुटकारा मिलेगा.

-नाक में एलर्जी हो तो सरसों का तेल, बादाम रोगन की कुछ बूंदें नाक में डालें.

-किसी भी तरह की एलर्जी दूर करने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश डालकर पिएं.

-एलर्जी से परेशान हैं तो लौंग आदिवटि, खदिरादि वटी का सेवन करें.

-गले में एलर्जी हो तो लौंग को हल्का भुनकर काली मिर्च और थोड़ी सी मिश्री व मुलेठी के साथ खाएं.

-अगर आपको एलर्जी से अधिक परेशानी होती है तो आप डॉक्‍टर से जरूर संपर्क करें.

