विटामिन सी के 5 हैरान कर देने वाले फायदे, इसके लिए सप्लीमेंट नहीं, डाइट में शामिल करें ये 3 चीजें, स्किन हमेशा रहेगी जवां

हाइलाइट्स स्किन के लिए फ्री रेडिकल्स खतरनाक है, विटामिन सी फ्री रेडिकल्स को खत्म कर स्किन को हमेशा के लिए जवां रखता है. विटामिन सी सप्लीमेंट उतना फायदेमंद नहीं है जितना यह नेचुरल चीजों के सेवन से फायदा पहुंचाता है.

Health Benefits of Vitamin C and Sources: हमारे जीवन के लिए विटामिन सी बेहद महत्वपूर्ण है. इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है. विटामिन सी ऐसा पोषक तत्व है जिसकी हमारे शरीर में ब्लड वैसल्स, कार्टिलेज, मसल्स और कोलेजन बनाने में जरूरत होती है. शरीर को हील करने में विटामिन सी की महत्वपूर्ण भूमिका है. विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है जो सेल्स को फ्री रेडिकल्स के प्रभाव से बचाता है. फ्री रेडिकल्स के कारण सेल्स की संरचना में गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण कई बीमारियों का हमला शुरू हो जाता है. फ्री रेडिकल्स के कारण हार्ट डिजीज, कैंसर, स्किन डिजीज और अन्य तरह की बीमारियां होती हैं. विटामिन सी इतनी बड़ी बीमारियों से बचाता है. इसके साथ ही विटामिन सी शरीर को एब्जोर्ब करने और आयरन को स्टोर भी करता है.

मायो क्लिनिक के मुताबिक विटामिन सी के कारण ही खून में व्हाइट ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ती है जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है. विटामिन सी की कमी से स्किन से संबंधित कई बीमारियां, स्कर्वी, हेयर लॉस, थकान, सहित अन्य कई बीमारियां होती है. विटामिन सी शरीर खुद नहीं बनाता है. विटामिन सी सप्लीमेंट लेने से वह फायदा नहीं होता है जो नेचुरल चीजों से मिलता है. रोजाना एक पुरुष को 90 मिलीग्राम और महिला को 75 मिलीग्राम विटामिन सी की जरूरत होती है.

विटामिन सी के फायदे

1.इम्यूनिटी बूस्ट-हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मुताबिक विटामिन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है. अध्ययन में भी पाया गया है कि विटामिन सी फ्री रेडिकल्स मॉल्यूक्यूल्स के प्रभाव को खत्म कर देता है.

2.क्रोनिक बीमारियों से छुटकारा-एक अध्ययन में पाया गया कि विटामिन सी का नियमित सेवन करने से क्रोनिक यानी हमेशा के लिए शरीर में रहने वाली बीमारियां जैसे कि हार्ट डिजीज, कुछ कैंसर आदि के खिलाफ एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया शरीर में विकसित हो जाती है. सीधे शब्दों में कहे तो यह क्रोनिक बीमारियों के जोखिम को भी कर देता है.

3.उम्र संबंधी डैमेज पर कंट्रोल-शरीर में उम्र संबंधी कई अंगों का क्षय होता है. जैसे सेल्स पुराने होते हैं, रोशनी कमजोर होती है, विटामिन सी इन कमजोरियों को कम कर देता है.

4.सर्दी-जुकाम से राहत-विटामिन सी का नियमित सेवन सर्दी-जुकाम से राहत पहुंचाता है. हालांकि जुकाम होने पर जब विटामिन सी सप्लीमेंट दिया जाता है तब इसका कोई खास फायदा नहीं होता है.

5. गठिया दर्द से आराम-अध्ययन में यह भी पाया गया कि विटामिन सी गठिया के दर्द से राहत पहुंचाता है. विटामिन सी में एंटी-इंफ्लामेटरी गुण होता है, इसलिए इसमें हीलिंग टच है.

6. स्किन को जवां रखता-चूंकि स्किन के लिए फ्री रेडिकल्स सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसलिए विटामिन सी फ्री रेडिकल्स को खत्म कर स्किन को हमेशा के लिए जवां रखता है.

विटामिन सी को कैसे प्राप्त करें

कई अध्ययनों से साफ हो चुका है कि विटामिन सी सप्लीमेंट उतना फायदेमंद नहीं है जितना यह नेचुरल चीजों के सेवन से फायदा पहुंचाता है. इसलिए हमेशा विटामिन सी के लिए नेचुरल चीजों का ही सेवन करना चाहिए. विटामिन सी के लिए साइट्रस फ्रूट सबसे ज्यादा फायदेमंद है. साइट्रस फ्रूट मतलब मीठा-खट्टदार फ्रूट जैसे संतरे, कीवी, चकोतरा, लेमन, अन्नानास आदि. इसके साथ ही शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, फूलगोभी, बसेल्स स्प्राउट्स, बंदगोभी, सफेद आलू आदि में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है.

